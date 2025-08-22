https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/majitele-lesu-zadaji-premiera-o-revizi-evropskeho-narizeni-o-odlesnovani
Majitelé lesů žádají premiéra o revizi evropského nařízení o odlesňování

22.8.2025 20:01 | PELHŘIMOV (ČTK)
Foto | Krzysztof Kowalik / unsplash.com
Zástupci vlastníků lesů, zpracovatelů dřeva a samospráv chtějí další jednání o evropském nařízení zabývajícím se odlesňováním. Nesouhlasí s ním kvůli tomu, že ČR podle nich odlesňování nehrozí, i kvůli administrativní zátěži, kterou přinese. V dopise vyzvali premiéra Petra Fialu (ODS), aby o nařízení znovu na evropské úrovni jednal a navrhl jeho revizi. V tiskové zprávě o tom za Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) sídlící v Pelhřimově informovala Jana Divišová.
 
"Současná podoba EUDR (nařízení EU o odlesňování) neúměrně zatěžuje producenty ze zemí s nízkým rizikem odlesňování, včetně České republiky, a přináší nepřiměřenou administrativní zátěž bez reálného přínosu pro ochranu světových lesů," píše se ve zprávě.

Autoři dopisu adresovaného premiérovi požadují, aby byla zavedena kategorie zemí s nulovým rizikem odlesňování. Snížilo by to podle nich zátěž pro producenty ze zemí, kde k odlesňování nedochází, a zároveň chránilo lesy jinde.

Nařízení klade na firmy a obchodní řetězce povinnost prokazovat, že určité dovážené komodity nepřispívají k odlesňování. Vztahuje se na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoli na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení. Nařízení mělo platit už od loňského roku, Evropská komise ale přistoupila k odkladu, protože nařízení nebylo dostatečně připravené a firmám chyběly informace. Platit má sice od 30. prosince, ale systém, který je k němu potřebný, podle středečního vyjádření ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) ještě není funkční.

Podle majitelů lesů nařízení v Česku nemá význam, protože mu odlesňování nehrozí. “Registrace do informačního systému EUDR a podávání prohlášení o náležité péči je tak pro 300.000 vlastníků lesa a všechny dřevozpracovatele v ČR zbytečnou administrativní zátěží, která nevede k žádnému reálnému přínosu v ochraně světových lesů,” uvedl předseda SVOL Jiří Svoboda.

