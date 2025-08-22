Majitelé lesů žádají premiéra o revizi evropského nařízení o odlesňování
Autoři dopisu adresovaného premiérovi požadují, aby byla zavedena kategorie zemí s nulovým rizikem odlesňování. Snížilo by to podle nich zátěž pro producenty ze zemí, kde k odlesňování nedochází, a zároveň chránilo lesy jinde.
Nařízení klade na firmy a obchodní řetězce povinnost prokazovat, že určité dovážené komodity nepřispívají k odlesňování. Vztahuje se na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoli na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení. Nařízení mělo platit už od loňského roku, Evropská komise ale přistoupila k odkladu, protože nařízení nebylo dostatečně připravené a firmám chyběly informace. Platit má sice od 30. prosince, ale systém, který je k němu potřebný, podle středečního vyjádření ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) ještě není funkční.
Podle majitelů lesů nařízení v Česku nemá význam, protože mu odlesňování nehrozí. “Registrace do informačního systému EUDR a podávání prohlášení o náležité péči je tak pro 300.000 vlastníků lesa a všechny dřevozpracovatele v ČR zbytečnou administrativní zátěží, která nevede k žádnému reálnému přínosu v ochraně světových lesů,” uvedl předseda SVOL Jiří Svoboda.
reklama