Malá farma Milknatur u Plzně postaví kvůli zdražení elektřiny solární elektrárnu

Malá farma Milknatur z Líní u Plzně, která zpracovává ve své mlékárně čtvrtinu denní produkce mléka od svých 240 krav, musí letos vybudovat kvůli obrovskému zdražení elektřiny solární elektrárnu. ČTK to řekl místopředseda představenstva Pavel Šrámek. Farma má velkou spotřebu ve stájích a mlékárně. Pokud bude mít levnější elektřinu, může snížit ceny svých produktů, které letos musela zdražit.

"Od ledna nám zdražili elektřinu 3,5krát. Podle mě je to naprostá spekulace, je to kartel energetických společností, které teď děsně vydělávají. Ale vůbec nemyslí na menší a střední firmy, protože ty to nemusí přežít a propustí lidi," řekl Šrámek. Výrobní náklady na elektřinu jsou podle něj podobné, mohly se zvýšit o 20 až 30 procent, ale ne o 300. "Nějaká burza v Lipsku, to nás nezajímá, to není žádný trh. Poláci ani Maďaři tam podle Šrámka nejsou a cena elektřiny tam roste výrazně méně. "Slováci a Francouzi cenu zastropovali a my tady máme volný trh," postěžoval si.

Stát jako 70procentní vlastník energetické společnosti ČEZ by měl podle Šrámka svolat valnou hromadu a říct, že nechce, aby mu utekli zákazníci, a proto bude cenu regulovat. Pokud by ČEZ cenu snížil a udržoval ji v rozumné míře, tak by museli také ostatní na trhu, řekl. Ceny začaly růst už po krachu firmy Bohemia Energy, ne až s válkou na Ukrajině, upozornil.

Navíc o více než 50 procent zdražila nafta, na polích přitom běží jarní práce a budou žně. "Výroba mléka je velmi náročná na naftu a elektřinu. Hovězí se zatím drží, ale pokud s tou energií něco neudělají, tak mléčné krávy nebudou, stejně jako prasata a drůbež," řekl Šrámek.

Za elektřinu platí farma měsíčně navíc 200 000 korun, za naftu 80 000 Kč. "Budu rád, když budeme na nule. V minulých letech jsme vždy měli mírný zisk. Dneska nevíme nic. Když zůstane mléko na 11 korunách (za litr), tak budu v minusu, pokud by stálo 12 korun, tak odhaduji nulu," podotkl Šrámek. Podnik podle něj potápí také zdvojnásobení úroků z provozních úvěrů. Česká národní banka řeší energetickou inflaci zvýšením úrokových sazeb, to je nesmysl, dodal.

Na podzim Šrámek předpokládá vlnu krachů a pádů. "Všichni ještě čekají, že je stát padnout nenechá, když mu léta platí daně a odvody," uvedl. Na podzim a na konci roku se bude hodně farem rozmýšlet, jestli budou pokračovat, odhadl.

Kvůli nejistotě příštích let se Milknatur hned v lednu rozhodl, že jeden hektar, tedy dvě třetiny střech svých stájí, pokryje solárními panely. Farma na to neměla, a proto sehnala investora z Prahy, jemuž pronajala střechy na 30 let a on jí bude garantovat stálou cenu na pět let, která je poloviční než dnes. "Bude si tu vyrábět svoji jednu megawattu, nám prodá třetinu a zbytek si zobchoduje. To už jsme měli udělat dávno," uvedl Šrámek. Fotovoltaické panely stačí stavebnímu úřadu ohlásit, ale na transformátor je potřeba stavební povolení. Proto bude první elektřina až v srpnu nebo v září. "Soláry nám určitě pomohou. Ale všichni to udělat nemohou, kdo má hektar střech?" dodal.

