Malé ostrovní státy žádají, aby ropné společnosti platily klimatickou daň

Malé ostrovní státy žádají, aby ropné společnosti platily ze svých zisků klimatickou daň, a podílely se tak na sanování škod způsobených emisemi a jimi vyvolaným globálním oteplováním. Při dnešním projevu na klimatickém summitu COP27 v Egyptě to jejich jménem řekl Gaston Browne, premiér karibského ostrovního státu Antigua a Barbuda.

"Ropný a plynárenský průmysl denně vydělává tři miliardy dolarů. Nastal čas, aby tyto společnosti musely ze svých zisků platit globální uhlíkovou daň, z níž by se pak financovaly kompenzace škod," citovala Brownea agentura Reuters. "Rozmařilí producenti fosilních paliv profitují ze svých vyděračských zisků na účet celého lidstva. Zatímco oni vydělávají, planeta hoří," dodal.

Premiérka dalšího z karibských ostrovních států Barbadosu Mia Mottleyová v pondělí ve svém projevu kritizovala bohaté státy, které podle ní dosáhly prosperity na úkor chudších zemí, které nyní musejí nést hlavní část tíhy dopadů klimatických změn.

"My jsme byli ti, kteří svou krví, potem a slzami zaplatili průmyslovou revoluci. A teď musíme platit i za emise skleníkových plynů, které průmyslová revoluce přinesla? To je naprostá nespravedlnost," řekla Mottleyová, podle které můžou změny klimatu do poloviny století z domovů vyhnat až miliardu lidí.

