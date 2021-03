Mandloňové sady nad Hustopečemi doplní arboretum se 14 odrůdami

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Maria Eklind / Flickr "Po celou dobu, co se zabývám produkty z mandlí a pořádám různé degustace, mě překvapuje, kolik lidí vůbec netuší, jak plod mandloně vypadá. Mě samotnou překvapilo, kolik odrůd existuje," poznamenala podnikatelka.

Zaměstnanci Mandlárny v Hustopečích na Břeclavsku vysázeli třicet stromků, které v budoucnu vytvoří mandloňové arboretum. Majitelka firmy Kateřina Kopová o zřízení arboreta přemýšlela už několik let, řekla ČTK.

"Po celou dobu, co se zabývám produkty z mandlí a pořádám různé degustace, mě překvapuje, kolik lidí vůbec netuší, jak plod mandloně vypadá. Mě samotnou překvapilo, kolik odrůd existuje. Realizace nějakou dobu trvala, museli jsme koupit pozemek na Starém vrchu u rozhledny a připravit jej na výsadbu," poznamenala podnikatelka.

Přiznala, že ze zakládání arboreta v době pandemie s mnoha omezeními měla obavy, nakonec se ale podařilo získat celkem 14 odrůd, od každé z nich vysadí lidé z Mandlárny tři stromky. "Sehnat odrůdy se podařilo pomocí různých zásilkových služeb. Teď sázíme 30 stromků, další pět je na cestě. A na podzim budeme sázet další dvě okrasné odrůdy. Celkem by jich zatím mělo být 14, doufáme ale, že se nám podaří jejich počet v dalších letech rozšířit alespoň na 30," doplnila Kopová.

Arboretum je včleněné do mandloňových sadů a nebude od nich nijak oddělené. Doplnit by jej měla i informační zastávka na mandloňové stezce a popisky u jednotlivých stromků. První plody by nově vysazené stromky mohly přinést za tři roky.

Hustopeče byly v minulosti svými mandloňovými sady vyhlášené, nacházely uplatnění při výrobě cukrovinek v čokoládovnách Zora Olomouc. Pěstování se ale přestalo počátkem 90. let kvůli levnějšímu dovozu vyplácet, a tak sady začaly pustnout, část zanikla. Sady postupně získalo město, které je omlazuje, místy rozšiřuje a postupně mění v turistickou atrakci. Nad Hustopečemi vznikla rozhledna, sady protíná mandloňová stezka s několika odpočinkovými místy.

