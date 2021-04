Mapování výskytu šelem v Beskydech nepotvrdilo výskyt medvědů

Břetislav Machaček 16.4.2021 18:36 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

Pšt! Nebudit a hledat i to co není! Rysům držím palce a ten zbytek

ať jde tam, kde má více klidu a životního prostotu, pokud to nejsou

zvířata, která postrádají plachost a courají se vesnicemi.

