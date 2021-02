Nový altán na Mariinu skálu v Českém Švýcarsku dopravil vrtulník Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Václav Sojka / Václav Sojka / NP České Švýcarsko Na zpřístupnění nového altánu si budou muset výletníci počkat, stavba se bude ještě dokončovat na skále. Podle Salova ji lidé zřejmě poprvé navštíví až s příchodem Velikonoc. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Na Mariině vyhlídce nebo také Mariině skále v Českém Švýcarsku je nový dřevěný altán. Do výšky 428 metrů nad mořem ho dnes z Jetřichovic na Děčínsku dopravil vrtulník. Předešlá stavba byla v havarijním stavu, proto ji park uzavřel pro veřejnost a dal zhotovit novou zhruba za 2,5 milionu korun. V ceně je zahrnuta i přeprava helikoptérou, čekalo se na ni více než dva týdny kvůli špatnému počasí, uvedl mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. "Bylo to trochu napínavé, protože na vrtulník jsme čekali asi deset dní. Bylo tam několik možných termínů, kdy by se ty práce daly zvládnout. V minulém týdnu bylo například několik hezkých dní, ale byly velice mrazivé, takže se dodavatelská firma rozhodla vyčkat na lepší počasí," uvedl Salov. Akce se uskutečnila na poslední chvíli, od začátku března by přelet vrtulníku nad parkem nebyl možný kvůli hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, například sokolů stěhovavých. "Pokud by to nevyšlo dnes, už by to pravděpodobně nebylo v tomto pololetí," doplnil mluvčí. Altán bude osazen kruhovou lavicí, na níž bude umístěna směrová družice. Podle ní lidé poznají, na které známější vrcholy v okolí se dívají. Někteří výletníci využívali předchozí altán k přespání. Podle Salova je nocování v Národním parku zakázané. "Na dřívější konstrukci altánu se občasně nocovalo. To teď nebude snadné, protože tam bude chybět vnitřní krytá část, která člověka chrání před větrem. Od té jsme odstoupili kvůli kapacitním důvodům, protože nechceme, aby se návštěvníci tísnili na úzkém ochozu," dodal Salov. Na zpřístupnění nového altánu si budou muset výletníci počkat, stavba se bude ještě dokončovat na skále. Podle Salova ji lidé zřejmě poprvé navštíví až s příchodem Velikonoc. Za názvem vyhlídky i altánem stojí romantický příběh. V březnu 1856 si kníže Ferdinand Kinský, majitel panství Česká Kamenice, vzal princeznu Marii Annu Lichtenštejnovou, které chtěl své panství a jeho krásnou scenérii ukázat. Lesní úřad proto připravil velkorysý projekt na zpřístupnění nejrůznějších vrcholů. Vrchnostenský úředník z České Kamenice k tomu připojil dovětek, aby se zpřístupnil i Velký Ostrý, který se nachází nedaleko Vilemíniny stěny. "Toho času již milost paní kněžnu Marii žádá, jestli by tato krásná skála nemohla nadále nést její jméno," popsala novinářům Natalie Belisová, referentka Národního parku pro vztahy s veřejností. Dodala, že díky tomu byl Velký Ostrý zpřístupněn a navíc tam byl umístěn i altán, který měl evokovat řecký templ. Marie ho od Fernidanda dostala jako svatební dar. Na stavbě zdobného altánu, jenž má být kopií toho historického, se podílela desítka lidí. "Muselo se provést zaměření, 3D sken skály. Musely se připravit tahové kotvy, protože celý altán je přikotven ke skále osmi tyčemi. Jsou tam kotvy testovány zhruba na 4,5 tuny," řekl novinářům projektant Václav Jar. Altán připevněný na železné konstrukci je zhotoven z modřínu, každý kus je podle Anny Zdražilové z firmy Hantych originál. "Všechno byla ruční práce, pomáhali si frézami a různými stroji, ale všechno se dělalo ručně. Co kříž to originál (části, které osazují zábradlí), nemohla se udělat šablona," dodala Zdražilová. reklama Tereza Sajdlová tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

