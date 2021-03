Máte rádi lední medvědy? Tak do Číny radši nejezděte

Foto | Alex Rose / Alex Rose / Unsplash V čínských zoologických zahradách jsou chovány desítky kusů ledních medvědů. A nejspíš ještě mnohem víc jich bude v soukromých chovných zařízeních napojených na supermarkety, nákupní megacentra a hotelové komplexy. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Světová populace ledních medvědů momentálně čítá něco mezi 26-31 000 exemplářů. Je to nejspíš víc než před padesáti lety , ale mnoho to určitě není. Zvlášť když vezmeme v potaz klimatické změny, a to, že jsou rozděleni do 19 polárních subpopulací. A některé tyto regionální populace čítají vice než 2000 jedinců, jiné méně než 200. Přibližně 5 jich je stabilních, 4 se bezútěšně se dál propadají do zapomnění, 2-3 slušně rostou . O zbytku moc přesných informací nemáme. Na jednom se ale odborníci shodnou: na území Číny se přirozeně žádní lední medvědi nevyskytují

Pochopitelně, čínská nejsevernější hranice totiž není mrazivému severu blíž než třeba Berlín. Což ale neznamená, že by tu žádní lední medvědi nežili. V zoologických zahradách jsou jich tu chovány desítky kusů. A nejspíš ještě mnohem víc jich bude v soukromých chovných zařízeních napojených na supermarkety, nákupní megacentra a hotelové komplexy. Kolik jich tu tedy je dohromady? To se jen tak nedozvíme, protože čínské federální zákony tuto formu volného chovu oficiálně nemonitorují, a na rozdíl od zoologických zahrad centrálně neregulují.

Za noc mezi medvědy někdo zaplatí? Ano!

Proto se tu také daří těm nejpodivnějším projektům, jako například aktuálnímu Hotelu Polární země v Harbinu hned vedle zábavního parku. Přepočteno na koruny si tu za 7250 až 8500,- můžete pronajmout jeden z jednadvaceti nabízených pokojů na noc a strávit ji kontinuálním pozorováním ledních medvědů. Jejich výběh je totiž stavebně včleněn přímo do hotelového lobby, a z každé ubytovací místnosti na ně máte dokonalý výhled. Společnost vám mohou dělat při usínání, zrovna tak jako při snídani. Že to zní šíleně?

Hotel Polární země, stavba za 19 milionů dolarů, s pro Číňany nerozumně vysokými cenami pokojů, už má díky světovým médiím o reklamu postaráno. Byť reklamu negativní, ale pořád stejně účinnou. Protože teď už o tomhle podniku víme všichni, ne? A někteří z nás už možná přemýšlejí o tom, že než dávat statisíce za organizování polární expedice s příslibem nejistého setkání s medvědy v jejich domovině, vyplatí se investovat do letenky s cílem v Harbinu. Alespoň podle rezervačního systému Hotelu Polární země to vypadá, že mají na hezkých pár měsíců vyprodáno.

Pro lední medvědy uvnitř, z nichž se teď staly živé exponáty za temperovanými skly, z toho nic dobrého nekouká. Jejich životní prostor se omezil na desítky metrů čtverečních, umělý led a dva bazénky. Což je pro zvíře, které je ve volné přírodě uvyklé strávit hodiny denně chůzí při hledání potravy a překonávat tím desítky kilometrů vzdáleností, jistě dost drastická změna. Pro tyhle dva konkrétní medvědy z harbinského hotelu to zase taková změna není.

Instituce, kde se vyrábí medvědi

S určitou pravděpodobností totiž pochází z Tchien-ťinu, přesněji, z Polárního oceánského parku Tianjin Haichang. Místa, odkud se berou lední medvědi v Číně. Nebo také místa, kde čínští lední medvědi skončí, pokud míra kritických výtek přesáhne určitou mez. Právě odtud pocházel a sem byl v roce 2016 navrácen „nejsmutnější lední medvěd světa“, zvaný Pizza, původně vystavený v obchoďáku Grandview Mall v Kuang-čou.

Polární oceánský park Tianjin Haichang je přitom hodně zvláštní institucí. Chovaná zvířata nevlastní, jen oficiálně zajišťuje jejich servis, veterinární péči, karanténu a zprostředkovává výměnu mezi čínskými zoologickými zahradami a třeba expozicemi v nákupních centrech. Jen zlomek z rozlohy chovatelského zázemí je tu zpřístupněn formou otevřených expozic, majoritní část zařízení je tu neveřejná. Co se tu vlastně děje, to nikdo neví. Takže když sem byl po mediální bouři stažen Pizza, nevíme vlastně, co s ním bylo dál. Poslední zprávy o jeho osudech jsou hodně z druhé ruky a roku 2018. A to samé může potkat i dva lední medvědy z Harbinu.

Naše řeči čínským ledním medvědům nepomůžou

Kritizovat počínání manažerů a provozovatelů Hotelu Polární země, jejich kontroverzní exploataci ledních medvědů, je lidsky pochopitelné. Ale je to zbytečné štěkání na špatný strom, které jim zajišťuje efektivnější PR zdarma. „Takové počínání je umožněno dírami v čínských zákonech o ochraně zvířat a přírody, a podnikatelé toho jen využívají,“ anonymně popisuje mluvčí CAPN (China Animal Protection Network). A dokud bude mít Čína patřičně děravou legislativu, jiné to prostě nebude.

Negativní ohlasy ze zahraničí a výlevy na evropských sociálních sítích jsou sice navýsost pohodlnou formou vyjádření odporu, ze kterých si ale čínská vláda, jak už mnohokrát dokázala, mnoho nedělá. Co by tedy mohlo přimět Čínu změnit názor a upravit svou legislativu? Zkusit můžete bojkot čínského zboží nebo jim sebrat Krtečka. Což bude asi o dost náročnější než kibicování. Ale pokud opravdu máte rádi lední medvědy, tak do Číny radši nejezděte.

Velmi slabou duchovní útěchou je, že dokud jsou dva lední medvědi ve výběhu Hotelu Polární země, jde na ně aspoň vidět. Můžou taky úplně zmizet. Což mimochodem platí o tisícovkách ledních medvědů v polárních oblastech, kterým teď světová média i čtenáři, kvůli čínské hotelové kuriozitě, věnují o dost méně pozornosti.

reklama