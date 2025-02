Medvěd přečkal kalifornský požár pod domem, majitel odjel do bezpečí

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Jim Martin / Jim Martin / Wikimedia commons Ilustrační foto

Nečekané setkání zažil muž z jižní Kalifornie, když se vrátil do svého domu opuštěného při lednových ničivých požárech. V nízkém prostoru pod domem se před ohněm ukrýval více než dvěstěkilový medvěd. Zvíře bylo evidentně vystrašené, nakonec se jej ale ochranářům podařilo vylákat ven a dostat zpět do volné přírody, píší americká média Medvěd si našel úkryt na okraji města Altadena ležícího severovýchodně od Los Angeles, v jehož těsné blízkosti hořel jeden ze dvou největších požárů označovaný podle lokality Eaton. Kvůli živlu musely být evakuovány desítky tisíc lidí včetně Samyho Arbida, který se domů vrátil poté, co se hasičům podařilo zkrotit podstatnou část požáru. V prostoru pod domem postaveným na patkách objevil medvěda, kterého místní občas vídají v okolí a dali mu jméno Barry.

"Během požáru se podle mě celkem hodně schovával tam. Myslím, že byl vystrašený," řekl místním novinářům Arbid.

Medvědovi se však nechtělo ven ani po návratu pána domu, proto se Arbid obrátil na odborníky z úřadu pro ochranu přírody. Přivolaný osmičlenný tým dospěl k závěru, že vzhledem k příliš nízkému prostoru a velkému objemu těla 240 kilogramů vážícího zvířete nepřichází v úvahu jeho uspání a vytažení. Ochranáři se proto rozhodli připravit návnadu z kuřecího masa, sardinek v rajčatové omáčce a jablek, která jej měla přilákat do přistavené klece. Povedlo se za pouhých několik minut.

Medvěda poté odvezli k veterináři na prohlídku. Když doktor zjistil, že je zvíře v pořádku, vypustili jej zpět do volné přírody.

Jedny z nejničivějších požárů kalifornské historie zničily přes 15 000 domů a zabily téměř tři desítky lidí. K jejich rychlému šíření přispěl velmi silný vítr. Hasiči s nimi bojovali přes tři týdny a vyšetřování dosud nezjistilo příčinu jejich vzniku.

