Americký ministr zdravotnictví chce skončit s fluoridem v pitné vodě

Foto | Kampus Production / Kampus Production / Pexels

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Americké ministerstvo zdravotnictví svolá nezávislý panel zdravotních expertů, aby vypracoval nové doporučení pro používání fluoridu v pitné vodě. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Ministerstvo oznámení učinilo krátce poté, co ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší v pondělí řekl, že chce vyzvat Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), aby přestalo doporučovat přidávání fluoridu do pitné vody. USA od roku 1945 plošně přidávají fluorid do vody, což podle odborníků vedlo k výraznému snížení počtu zubních kazů.Fluoridace vody je v některých státech USA po desítky let kontroverzním tématem. Kennedy bez předložení konkrétních důkazů prohlašoval, že přidávání fluoridu do vodovodních systémů je spojeno s řadou zdravotních problémů včetně rakoviny.

Kennedy o chystané výzvě hovořil během návštěvy státu Utah. Ten se stal prvním v USA, který zakázal používání fluoridu ve veřejných vodovodních sítích. Proti tomuto zákazu, který v březnu podpisem potvrdil tamní guvernér Spencer Cox, se postavila americká zubařská asociace ADA.

Odborníci v USA doporučují obsah fluoridu v pitné vodě pod 0,7 miligramem na litr. Hodnoty nad 1,5 miligramu na litr zvyšují zdravotní rizika, jako jsou zlomeniny kostí, nemoci štítné žlázy či poškození nervového systému, poznamenal Reuters. Přílišný obsah fluoridu může způsobit také zubní fluorózu, což je poškození skloviny následkem vysokého množství fluoru v organismu.

V České republice se fluoridace vody neprovádí od 90. let; stejně je na tom i většina zemí Evropy. Nadále se však fluorizuje sůl, fluorem jsou obohaceny některé zubní pasty a také speciální přípravky zubní hygieny.

reklama