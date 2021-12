Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | nsev-kladno.cz Město se medvědic ujalo poté, kdy je v roce 2001 zanechal ukrajinský cirkus na parkovišti u Moravských Budějovic.

Medvědice Marta a Míša obývají zahradu kladenského zámku už 20 let. K zimnímu spánku úplně neulehly, ale pelíšek v zázemí už využívají. ČTK to řekl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno), který medvědice pravidelně navštěvuje a výjimečně jim dopřeje i trochu oblíbeného medu.

"Já jsem tam byl, je to 14 dní, krmil jsem je medem, mazlily se, ještě u toho seděly," popsal primátor. Ven nyní medvědice nechodí, měly by mít klid. Pelíšek si částečně vytvořily samy z listí. "Mají tam hromady sena, do to se jakoby 'zaparkují' a mají takovou zimní dovolenou," dodal Volf.

Martě už je 31 let, Míše o několik let méně. Město se medvědic ujalo poté, kdy je v roce 2001 zanechal ukrajinský cirkus na parkovišti u Moravských Budějovic. Strávily tam řadu dní v těsných klecích. V Kladně mají k dispozici výběh v zámecké zahradě a zázemí ve sklepeních pod zahradou, kde tráví i zimu.

Medvědi také žijí v Berouně, který má medvěda i v městském znaku. Vojta, Kuba a Matěj z večerníčkového seriálu Méďové se do medvědária přesunuli v roce 2000, o 16 let později náhle zemřel Vojta, jeho sourozenci jsou zde dodnes. Medvědi se obvykle dožívají přibližně 20 až 30 let, výjimečně i více. Medvěda také tradičně chová konopišťské zámecké medvědárium.

