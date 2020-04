Města postupně otevírají sběrové dvory, které uzavřela epidemie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Sakonboon Sansri / Shutterstock Dnes budou otevřeny sběrové dvory v Olomouci a v Prostějově. / Ilustrační foto

Města v Olomouckém kraji začínají postupně otvírat sběrové dvory, které byly uzavřeny v březnu na začátku epidemie koronaviru. Pro pohyb ve sběrových dvorech ale platí přísnější pravidla. Připravuje se i obnovení provozu kompostáren, kam se sváží bioodpad, vyplývá z ankety ČTK.

Odnést staré harampádí do sběrového dvora už můžou lidé v Uničově na Olomoucku, který byl spolu s Litovlí v březnu kvůli vysokému počtu případů nákaz koronavirem na dva týdny izolován od okolí. Uzavřen byl kvůli tomu i sběrový dvůr na kraji města.

Uničovská radnice dvůr otevřela minulé úterý a požádala obyvatele, aby tam jezdili s odpadem jen v nejnutnějších případech. "Služeb dvora by měli využívat jen lidé, kteří skutečně nemají kde uložit mimořádně vzniklé odpady z domácnosti. Ostatní by měli, pokud to je možné, vzniklé odpady uskladňovat ve svých sklepích, na zahradách či v garážích a teprve po odeznění nouzového stavu je přinést do sběrného dvora," stojí v oznámení radnice.

Bude-li veřejnost do zařízení přivážet i drobnosti, které by si ještě mohli nechat doma, vzniknou před sběrovým dvorem hloučky, což by bylo v rozporu s pravidly vládou vyhlášeného nouzového stavu. "Provozovatel pak sběrový dvůr uzavře," upozornila radnice. Město v sobotu 18. dubna plánuje otevřít i kompostárnu.

Dnes budou otevřeny sběrové dvory v Olomouci. Dva slouží obyvatelům města, jeden podnikatelům. "Hlavním důvodem pro otevření je prevence vzniku černých skládek. Nesmíme ale zapomenout, že dál platí vládní nařízení, které omezuje volný pohyb osob. Předpokládáme, že lidé budou rozumní a sběrové dvory využijí v nutných případech a nezahltí je svým velikonočním úklidem," řekl primátor Mirek Žbánek (ANO).

Dnes budou zprovozněny sběrové dvory také v Prostějově, avšak pro odvážení odpadu budou i tam platit přísná pravidla. Vjezd bude umožněn jednotlivě a lidé budou muset mít roušku. Magistrát doporučil i ochranné rukavice a obyvatele požádal, aby udržovali nejméně třímetrový odstup od obsluhy sběrového dvora a dalších osob.

Podobná pravidla budou muset dodržovat lidé i ve sběrovém dvoru v Olomouci. Každý z otevřených sběrových dvorů bude vybaven dezinfekčními prostředky, obsluha bude chráněna respirátory a rukavicemi.

