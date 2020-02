Města Ústeckého kraje dávají do ulic nádoby na použité oleje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice.eu Některá města Ústeckého kraje umisťují do ulic nádoby na použité jedlé tuky a oleje. / Ilustrační foto

Některá města Ústeckého kraje umisťují do ulic nádoby na použité jedlé tuky a oleje. Například v Litvínově přibyly na deseti místech ke kontejnerům na tříděný odpad. Lidé do nich mohou vhazovat použitý olej v plastových lahvích a město ho pak ekologicky zlikviduje. Do těchto nádob nepatří technické oleje, uvedlo město na svém webu.

Použitý kuchyňský olej lidé často vylévají do odpadu. "Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí," upozornilo město. Kontaminovanou vodu je pak energeticky i finančně velmi náročné vyčistit.

Minulý týden nádoby po městě rozmístil také Most. Do té doby mohli lidé odložit jedlé tuky do sběrného dvora, který provozují Technické služby města, řekla mluvčí města Klára Vydrová.

Upotřebené oleje ze smažení či fritování se dají recyklovat. Po zpracování lze surovinu znovu využít například v chemickém či gumárenském odvětví, uvedla Vydrová.

Obyvatelé Rumburku na Děčínsku zatím mohou využít služeb sběrného dvora, kam použité oleje odloží a kde se dál zpracují. "Kontejnery na sběr olejů zatím v Rumburku nemáme a ani zatím neuvažujeme o jejich rozmístění," řekla referentka odboru komunálních věcí Jaroslava Škrková. Lidé podle ní loni odevzdali do sběrného dvora 364 kilogramů jedlých olejů a tuků. "Doufáme, že množství odevzdaných jedlých olejů a tuků v letošním roce opět povyroste," dodala Škrková.

Nádoby na použitý olej v ulicích neplánuje ani Ústí nad Labem. "Občané mohou odevzdat tuky a oleje ve sběrných dvorech v Krásném Březně i Všebořicích," informovala mluvčí krajského města Romana Macová.

