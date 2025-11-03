https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mesta-v-usteckem-kraji-eviduji-milionove-dluhy-za-svoz-odpadu-poplatky-nezvysi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Města v Ústeckém kraji evidují milionové dluhy za svoz odpadu, poplatky nezvýší

3.11.2025 18:05 | ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Města v Ústeckém kraji evidují dluhy na poplatcích za svoz komunálního odpadu ve výši několika desítek milionů korun. Jde o dlužné částky nashromážděné za několik let. Dlužníků jsou tisíce. Oslovené radnice zvyšování poplatků neplánují. Obyvatelé Teplic za vývoz popelnic nic neplatí. Primátor Jiří Štábl (ANO) ČTK řekl, že město zavedení poplatku neplánuje.
 
V Ústí nad Labem lidé několik let poplatek neplatili. Jeho opětovné zavedení krátce po komunálních volbách schválilo zastupitelstvo v roce 2022. V krajském městě vládne ANO s SPD a dvěma nezávislými zastupiteli. Občané nad 18 let platí 720 korun ročně. Senioři nad 65 let platí polovinu. "Aktuálně se změna výše poplatku neprojednává," informoval ČTK mluvčí města Marek Lukinič.

Krajské město loni na poplatku za komunální odpad vybralo přibližně 38,5 milionu korun. Částku tvoří i poplatky opozdilců, kteří například v roce 2023 poplatek nezaplatili. V loňském roce město za svoz směsného odpadu zaplatilo téměř 68 milionů korun, celkem ho vývoz popelnic stál přes 122 milionů korun. Ke konci loňského roku pak činila výše pohledávek na poplatcích přibližně 115,2 milionu korun. "Je však třeba zdůraznit, že se jedná o souhrn pohledávek za základní poplatek včetně navýšení až o 200 procent, a to nashromážděných za období posledních 20 let," dodal Lukinič. Počet dlužníků město neeviduje.

Ani v Chomutově naplánují roční osmisetkorunový poplatek zvyšovat. Poplatek neplatí studenti středních a vysokých škol s dojezdovou vzdáleností nad 70 kilometrů. Za svoz odpadu město ročně platí 55,2 milionu korun, přičemž na poplatcích radnice vybere okolo 30 milionů korun. Mluvčí města Zuzana Vavřínová ČTK řekla, že kumulovaný dluh činí přes 34 milionů korun. Ve zhruba padesátitisícovém městě je téměř 10.000 dlužníků.

Ani Děčín neplánuje zvýšení poplatku. Naposledy radnice zvýšila roční platbu ze 750 na 1000 korun v roce 2024. Na posledním jednání zastupitelé schválili, že za odpad budou platit také vlastníci nemovitostí, v nichž není přihlášená žádná fyzická osoba. "Je ponecháno pouze osvobození pro vlastníky staveb určených pro individuální rekreaci se zastavěnou plochou menší než 20 metrů čtverečních," uvedl mluvčí města Luděk Stínil.

V roce 2024 město za svoz odpadu zaplatilo okolo 94 milionů korun, zhruba polovina byla jen za svoz směsného odpadu. Na poplatcích loni radnice vybrala zhruba 36 milionů korun. Dlužníků zhruba šestačtyřicetitisícové město evidovalo okolo 16.600. Dluh k poslednímu dni loňského roku činil 44 milionů korun.

Od letošního roku platí poplatek po letech lidé v Mostě. V únoru radnice evidovala platbu od 80 procent občanů. Poplatek činí 840 korun na osobu a rok.

