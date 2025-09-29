Město Trutnov po roztržce na zastupitelstvu ohledně lomu Libeč upraví jednací řád
Odmítl tvrzení stěžovatelů, že byl porušen zákon o obcích, když na červnovém zastupitelstvu neumožnil některým občanům vystoupit k tématu petice za záchranu lomu Libeč. "Jednoznačně s tím nesouhlasím a domnívám se, že to nevyplývá ani z žádného ze stanovisek ministerstva vnitra. Přestože se se současným výkladem ministerstva neztotožňuji, respektuji jej," sdělil Rosa.
Stávající jednací řád byl podle něj ministerstvem před lety schválen. "Úpravy jednacího řádu, které připravujeme, se budou mimo jiné týkat vystupování veřejnosti dle ministerského doporučení. Nejprve je budou připomínkovat jednotlivé kluby a následně bude Jednací řád zaslán na ministerstvo," uvedl Rosa.
Zastupitelstvu ke schválení by měl být upravený jednací řád předložen na prosincovém zasedání. "Využijeme toho k debatě o zařazení bodu Dotazy, připomínky a podněty občanů s jednotlivými kluby. Pokud totiž pravidla neodpovídají potřebám, mají se změnit, ne obcházet," sdělil ČTK Rosa.
Podnět k prošetření podali krajinný ekolog a člen petičního výboru Martin Hanousek, mluvčí petičního výboru a bývalý zastupitel Petr Luhan a současný zastupitel Václav Javůrek (Žít v Trutnově). "Je bizarní, že se i práva vystoupit (na zastupitelstvu) musíme domáhat u ministerstva vnitra. S podobným chováním jsem se u politiků dlouho nesetkal," uvedl Hanousek, který na porušení zákona upozorňoval přímo na jednání zmíněného červnového zastupitelstva. Hanousek je i členem vedení Zelených v Královéhradeckém kraji. Na posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo v Trutnově v pondělí 22. září, již slovo zástupci iniciativy na záchranu lomu dostali.
Na sporném zastupitelstvu se Luhan podle starosty do rozpravy před zahájením přihlásil s tím, že chce hovořit k petici. Tento bod ale nebyl na programu a nebyl ani navržen na zastupitelstvu. Ani v dotazech zastupitelů téma lomu a petice žádný zastupitel neotevřel, i když mohli. "Při řízení zastupitelstva jsem vycházel ze zákona o obcích, který praví, že 'občan města má právo hovořit k projednávané věci'. Lom ani petice projednávanou věcí nebyly," sdělil ČTK Rosa. Podle něj právní názor ministerstva vnitra pouze předpokládá, že bod Různé znamená totéž, co diskuse s občany. "V Trutnově však už několik let zařazujeme bod Různé pro zařazení bodů, které nemohly být před tvorbou programu jednání zahrnuty. Není tím myšlena diskuze veřejnosti," dodal Rosa.
Petici podepsalo přes 3000 lidí. Vznikla v březnu proti záměru radnice zavézt opuštěný a zatopený lom Libeč v severní části města kamením a zeminou ze stavby dálnice D11. Petice požaduje zachování lomu jako cenné přírodní a rekreační lokality. Petenti dosáhli zastavení plánů na zavážku a likvidaci lomu.
V lomu, který patří městu, těžba kamene skončila před desetiletími. Lom, kam se lidé chodí koupat, je stále veden jako důlní dílo podléhající hornímu zákonu. Než se to změní, město lom zabezpečilo a pro veřejnost jej uzavřelo. Na krajský úřad poslalo vyjádření, že před možným vyhlášením přírodní památky by měl být lom rekultivován.
reklama