Městské autobusy v Mladé Boleslavi letos vyjedou na plyn z bioplynové stanice

Městské autobusy v Mladé Boleslavi by mohly začít tankovat v čerpací stanici nové bioplynové stanice bioplyn zhruba v polovině tohoto roku. Stanici, která má ročně zpracovat 25 000 tun biologicky rozložitelného odpadu, buduje město od předloňského listopadu.

Do května počítá město s postupným náběhem, ostrý provoz předpokládá v listopadu. "V této první etapě již dokážeme zpracovat veškeré biologicky rozložitelné odpady s dalším užitkem a především nebudeme závislí minimálně v dopravě na plynu z Ruska pro autobusy MHD," řekl primátor Raduan Nwelati (ODS).

Na stlačený plyn by mělo jezdit v budoucnu 55 autobusů městské dopravy, nyní jich má město 21. Přebytky biometanu by se měly v budoucnu dodávat do plynárenské soustavy, kde nahradí zemní plyn. Část bioplynu spotřebuje kogenerační jednotka, která pro stanici vyrábí plyn a elektřinu, areál je tak soběstačný.

V areálu jsou dva fermentory, kde se směs upravená z odpadu rozkládá na bioplyn, největší má kapacitu 4000 kubíků. Produktem bude nejen biometan respektive bioCNG jako palivo pro městské autobusy, ale i biologické hnojivo pro použití v zemědělství. Areál vyprodukuje 17 000 megawatthodin energie ročně, z toho 40 procent využije pro vlastní spotřebu. Součástí areálu jsou i podzemní zásobníky na dešťovou vodu.

Investice do stanice na okraji průmyslové zóny Plazy přesáhne 363 milionů korun, s plánovanou technologií na čištění bioplynu, výrobu biometanu a čerpací stanici půjde o téměř 420 milionů korun. Bioplynovou stanici staví společnost Syner. Investorem stavby je společnost Compag Mladá Boleslav, v níž má 51 procent rakouský koncern Brantner a zbytek město. Projekt je financován z úvěru i dotací z operačních programů Životní prostředí a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

