Městské lesy Chrudim nabízí stromky, jedle z plantáží jsou ve větší oblibě
Lesníci se do prodeje snaží vybrat v lesích stromky, které jsou košatější a rovné, aby mohly konkurovat jedlím z plantáží. V nabídce je smrk ztepilý a stříbrný, borovice lesní a jedle bělokorá, ceny jsou od 300 do 500 korun. Výška stromku nehraje roli. Jedle kavkazská vypěstovaná na plantážích bude za 800 korun, proti loňsku zdražila o 200 korun, dodala Součková.
Podobně je mezi lidmi ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku větší zájem o hezčí jedle z plantáží než stromky z lesa. Lidé je vykoupí hned. Městské lesy drží tradici prodeje vánočních stromů asi tři dekády. Stromy budou stát stejně jako loni, za smrčky, borovice a jedle to bude od 250 do 490 korun, jedle kavkazská bude stát víc.
"Když postavíte stromek z lesa a plantážový vedle sebe, je to poznat na první pohled. Stromky z lesa jsou řídké, rostou bez lidského zásahu. Plantážové jedle mají pěkný tvar a jsou husté," řekl Martin Janecký z městských lesů.
U stromků z lesa mají lidé jistotu, že jsou čerstvé, nepřijely v chladicím boxu přes celou Evropu a nemají za sebou takovou uhlíkovou stopu, uvedl Janecký.
Vysokomýtské lesy prodají stovky stromečků, ale rok od roku je jich méně. Důvody Janecký neví - buď je obecně menší zájem, nebo lidé dají na nižší ceny a chodí je kupovat k supermarketům, kde bývají levnější.
Na plantáži Hrádek na Orlickoústecku je k dispozici letos asi stovka stromků k prodeji. Většina z nich už má svého majitele. Lidé se ji vybírají už v létě a o adventu si pro ně přijedou. "Máme lidové ceny, začínáme u smrčku a boroviček na 230 korunách a jedličky stojí do 650 korun. Záleží na výšce," poznamenal Urban.
Nejvíc lidé kupují jedličky, protože se bojí, že jim smrk opadá. "Akorát to není pravda, my stromky řežeme až poslední dva víkendy před Vánocemi. Smrk do poslední chvíle roste a vydrží doma v obýváku dlouho," dodal Urban.
