https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/statni-veterinarni-sprava-zacala-ode-dneska-kontrolovat-prodeje-zivych-kapru
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Státní veterinární správa začala ode dneška kontrolovat prodeje živých kaprů

19.12.2025 11:32 | BRNO (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Státní veterinární správa (SVS) začala ode dneška kontrolovat prodeje živých kaprů. Zaměřuje se například na to, jestli mají v kádích vhodné podmínky a zda je prodejci usmrcují předepsaným způsobem. Počet zjištěných prohřešků je podle správy dlouhodobě nízký, loni vykázalo nedostatky 2,5 procenta prodejců z asi 600 kontrolovaných. Dnes to novinářům při kontrole na Tylově náměstí v Praze řekl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Před letošními Vánoci nahlásili prodejci kaprů veterinární správě přibližně 2500 prodejních míst, podobně jako v minulém roce.
 
Nejvíc prodejních míst - zhruba třetina ze všech nahlášených - opět připadá na Jihomoravský kraj. Následují Středočeský kraj s asi 250 místy a Moravskoslezský kraj, kde prodejci nahlásili téměř 200 stánků. V Praze veterináři evidují 178 prodejních míst, což je o dvě místa méně než loni, uvedla ředitelka Městské veterinární správy v Praze Kateřina Březinová.

Koupit si kapra bude letos opět možné také před obchodními řetězci Albert, Globus, Kaufland a Penny Market. Naopak řetězce Billa, Lidl a Tesco budou pokračovat v přístupu z minulých let a prodej živých kaprů neumožní. "U některých prodejen však přilehlý pozemek není v našem vlastnictví, například v případech, kdy máme prodejnu v pronájmu. V takových situacích nemůžeme případný prodej ovlivnit," sdělil ČTK Lidl.

"Naši inspektoři každoročně zkontrolují několik stovek stánků a ani letošní rok nebude výjimkou. Počet zjišťovaných porušení legislativy je velmi nízký z dlouhodobého hlediska se situace stále zlepšuje," uvedl Semerád. Loni veterináři při kontrolách prodeje kaprů udělili pokuty za 160 000 korun, což bylo asi o 25 000 korun více než v roce předchozím. Prohřešky se nejčastěji týkaly nedostatků v hygieně a administrativních náležitostech. Veterináři přednostně kontrolují ty prodejce, u nichž zjistili v předchozím roce pochybení, a také nové prodejce. I když SVS začala s kontrolami dnes, nejintenzivnější budou kontroly v pondělí a v úterý, tedy těsně před Vánoci, kdy lidé živé kapry nejčastěji kupují.

Kádě s kapry podle správy nesmí být přeplněné a musí do nich téct čerstvá voda, aby měli kapři dostatek kyslíku. Při usmrcení musí prodejci s rybami zacházet tak, aby jim nezpůsobovali zbytečné utrpení. Kapra je z kádě nejdříve potřeba šetrně vylovit, poté ho úderem tupým předmětem do hlavy usmrtit, počkat, až se vykrví a následně opracovat, řekla Březinová.

Veterinární správa lidem každoročně doporučuje, aby si kapra nechali usmrtit u stánkaře. "Jsou to profesionálové, umí s těmi rybami zacházet a nedochází tak k dalšímu případnému utrpení toho zvířete laickou manipulací," doplnila Březinová.

K šetrnému zacházení s kapry vyzývá také předvánoční kampaň Prahy, kterou mohou lidé spatřit na obrazovkách v MHD. Lidé by podle ní usmrcení kaprů měli svěřit odborníkům u prodejních stánků. Naopak třeba organizace Compassion in World Farming dlouhodobě usiluje o to, aby byl prodej živých ryb v Česku zakázán. Letos dosud její petici podepsaly téměř tři tisícovky lidí.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
