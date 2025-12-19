Státní veterinární správa začala ode dneška kontrolovat prodeje živých kaprů
Koupit si kapra bude letos opět možné také před obchodními řetězci Albert, Globus, Kaufland a Penny Market. Naopak řetězce Billa, Lidl a Tesco budou pokračovat v přístupu z minulých let a prodej živých kaprů neumožní. "U některých prodejen však přilehlý pozemek není v našem vlastnictví, například v případech, kdy máme prodejnu v pronájmu. V takových situacích nemůžeme případný prodej ovlivnit," sdělil ČTK Lidl.
"Naši inspektoři každoročně zkontrolují několik stovek stánků a ani letošní rok nebude výjimkou. Počet zjišťovaných porušení legislativy je velmi nízký z dlouhodobého hlediska se situace stále zlepšuje," uvedl Semerád. Loni veterináři při kontrolách prodeje kaprů udělili pokuty za 160 000 korun, což bylo asi o 25 000 korun více než v roce předchozím. Prohřešky se nejčastěji týkaly nedostatků v hygieně a administrativních náležitostech. Veterináři přednostně kontrolují ty prodejce, u nichž zjistili v předchozím roce pochybení, a také nové prodejce. I když SVS začala s kontrolami dnes, nejintenzivnější budou kontroly v pondělí a v úterý, tedy těsně před Vánoci, kdy lidé živé kapry nejčastěji kupují.
Kádě s kapry podle správy nesmí být přeplněné a musí do nich téct čerstvá voda, aby měli kapři dostatek kyslíku. Při usmrcení musí prodejci s rybami zacházet tak, aby jim nezpůsobovali zbytečné utrpení. Kapra je z kádě nejdříve potřeba šetrně vylovit, poté ho úderem tupým předmětem do hlavy usmrtit, počkat, až se vykrví a následně opracovat, řekla Březinová.
Veterinární správa lidem každoročně doporučuje, aby si kapra nechali usmrtit u stánkaře. "Jsou to profesionálové, umí s těmi rybami zacházet a nedochází tak k dalšímu případnému utrpení toho zvířete laickou manipulací," doplnila Březinová.
K šetrnému zacházení s kapry vyzývá také předvánoční kampaň Prahy, kterou mohou lidé spatřit na obrazovkách v MHD. Lidé by podle ní usmrcení kaprů měli svěřit odborníkům u prodejních stánků. Naopak třeba organizace Compassion in World Farming dlouhodobě usiluje o to, aby byl prodej živých ryb v Česku zakázán. Letos dosud její petici podepsaly téměř tři tisícovky lidí.
