https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pruzkum-temer-tretina-lidi-vyleva-olej-do-odpadu-riskuji-ucpane-potrubi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Průzkum: Téměř třetina lidí vylévá olej do odpadu, riskují ucpané potrubí

23.12.2025 01:55 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Většina lidí ví, jak správně nakládat s použitými tuky z domácnosti, přesto téměř třetina vylévá olej nebo sádlo po smažení do vodovodního odpadu nebo do toalety. Vyplývá to z průzkumu Ipsos pro Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Nejen po usmažení vánočního kapra, ale po celý rok, by měli lidé olej odkládat na místa k tomu určená. Jinak riskují ucpání odpadu, upozornil dnes mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
 
Do dřezu vylévá tuk zhruba každý šestý obyvatel Prahy a Středočeského kraje a další část ho splachuje do toalety. "Tuk v kanalizaci ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání," uvedl Mrázek.

"O Vánocích smažíme víc než jindy, a s tím roste i množství použitého oleje. Stačí přitom jednoduchý krok, nechat ho vychladnout, slít do uzavíratelné nádoby a odnést do kontejneru na jedlé tuky a oleje," doplnil. Kromě speciálních nádob umístěných v ulicích mohou lidé odložit tuky i ve sběrných dvorech.

I když se povědomí o správném nakládání s použitým olejem zlepšuje, praxe v domácnostech se podle průzkumu různí. Více než dvě pětiny domácností slévají olej do nádob a odnášejí do kontejneru na jedlé tuky a oleje, zhruba čtvrtina nechá olej ztuhnout nebo vsáknout do papíru a vyhodí ho do směsného odpadu, ukázal průzkum, kterého se v prosinci zúčastnilo 1050 dospělých Pražanů a Středočechů.

Pražská stoková síť měří 3926 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1033 kilometrů. Na stokovou síť je napojeno 128 696 kanalizačních přípojek. Chod celé sítě zajišťuje také 350 čerpacích stanic. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno do Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči, zbytek do některé z 22 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech metropole.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Větev vánočního stromu se světýlky Foto: Depositphotos Prostějov zavedl na vánočních trzích vratné kelímky, aby snížil množství odpadu předvánoční prodej kaprů Foto: Depositphotos Státní veterinární správa začala ode dneška kontrolovat prodeje živých kaprů Větev jehličnanu v lese Foto: Depositphotos Sběr chvojí a dalšího materiálu pro vánoční výzdobu má svá pravidla. Jaká jsou zákonná omezení?

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist