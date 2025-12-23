Průzkum: Téměř třetina lidí vylévá olej do odpadu, riskují ucpané potrubí
"O Vánocích smažíme víc než jindy, a s tím roste i množství použitého oleje. Stačí přitom jednoduchý krok, nechat ho vychladnout, slít do uzavíratelné nádoby a odnést do kontejneru na jedlé tuky a oleje," doplnil. Kromě speciálních nádob umístěných v ulicích mohou lidé odložit tuky i ve sběrných dvorech.
I když se povědomí o správném nakládání s použitým olejem zlepšuje, praxe v domácnostech se podle průzkumu různí. Více než dvě pětiny domácností slévají olej do nádob a odnášejí do kontejneru na jedlé tuky a oleje, zhruba čtvrtina nechá olej ztuhnout nebo vsáknout do papíru a vyhodí ho do směsného odpadu, ukázal průzkum, kterého se v prosinci zúčastnilo 1050 dospělých Pražanů a Středočechů.
Pražská stoková síť měří 3926 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1033 kilometrů. Na stokovou síť je napojeno 128 696 kanalizačních přípojek. Chod celé sítě zajišťuje také 350 čerpacích stanic. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno do Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči, zbytek do některé z 22 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech metropole.
