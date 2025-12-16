Sběr chvojí a dalšího materiálu pro vánoční výzdobu má svá pravidla. Jaká jsou zákonná omezení?
Lesní zákon umožňuje sbírat pouze suchou, na zemi ležící klest, tedy dřevní zbytky vzniklé při lesnických pracích, a to výhradně pro vlastní potřebu. Za klest jsou v lesnické praxi považovány zejména drobné větve, zpravidla o průměru do cca 7 cm včetně kůry. Takový sběr však není povolen ve zvláště chráněných územích, jako jsou národní parky nebo přírodní rezervace.
Mech, kůra, zelené větve, chvojí, živé stromky či jmelí jsou součástí tzv. živého porostu a jejich sběr je bez výslovného souhlasu vlastníka lesa zakázán všude. Neoprávněný sběr přírodního materiálu z lesa bez souhlasu vlastníka je podle lesního zákona přestupkem, za který může lesní stráž či Policie ČR uložit nepodnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5 000 korun. V případě komerčního sběru se podnikající osoba může dopustit správního deliktu, za který hrozí pokuta až 100 000 korun.
Zejména v chráněných územích je režim ještě přísnější. Na území přírodních rezervací, národních parků či jiných zvláště chráněných lokalit platí, že sbírat rostliny, jejich části, plody či jiné přírodniny je možné pouze tehdy, pokud to výslovně povolí orgán ochrany přírody. Každá rezervace přitom může mít vlastní specifická pravidla uvedená ve zřizovací vyhlášce.
Veřejnost si může pořídit vánoční stromky nebo chvojí přímo od vlastníků lesů, a to jak z výsadeb určených pro vánoční stromky, tak z plánovaných prostřihávek a prořezávek v mladých porostech. Tyto zásahy jsou běžnou součástí udržitelného lesního hospodaření a přispívají ke kvalitě i stabilitě lesa. Nákupem u místních vlastníků získají lidé čerstvý stromek a zároveň podpoří péči o les.
Přečtěte si také |Chcete o vánocích zanést do lesa něco pro zvířátka? Tak pozor, ať jim v dobré víře neublížíte
SVOL proto doporučuje, aby veřejnost při návštěvě lesa respektovala vlastnická práva a řídila se platnou legislativou. „Adventní čas je spojen s tradicemi a přípravami na Vánoce, ale respekt k lesu a jeho majitelům by měl být samozřejmostí po celý rok,“ uzavírá Jiří Svoboda.
reklama