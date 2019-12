Chcete o vánocích zanést do lesa něco pro zvířátka? Tak pozor, ať jim v dobré víře neublížíte

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Arcibiskupské lesy a statky Olomouc Ne, myslivecké knoflíky srnky nejedí.

K vánočnímu času to patří. Podělit se s ostatními. Zanést něco na zub pro lesní zvěř. Jablka, mrkve, tvrdý chleba. Dobře míněný skutek však může vést k utrpení zvířat a jejich smrti. Například tvrdý chleba v teplém a vlhkém počasí snadno zvlhne a zplesniví, varují lesníci.

„Asi nejméně vhodným krmivem, které lidé dávají do krmelců či do lesa, je pečivo," vysvětluje referent ochrany lesa a myslivosti Petr Rolinc ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. "Je jedno, jestli celozrnné či sladké, obojí způsobuje zvěři závažné trávicí problémy, protože v tomto počasí i sušené pečivo záhy zvlhne a začne plesnivět," říká Rolinc.

Podobné problémy může spárkaté zvěři způsobovat i čisté pšeničné zrno, které může vyvolat různé koliky a acidózy trávícího traktu. Naprosto nevhodné je sladké vánoční cukroví.

"Lesníci a myslivci přidávají do krmelců například seno, oves či řepu. U řepy je ale potřeba dávat pozor na to, aby nezmrzla, protože taková potrava by zvěři mohla způsobit závažné trávicí potíže,“ vysvětluje vedoucí polesí Chvalčov Vojtěch Zapletal.

"Jsme moc rádi, že lidem není osud zvěře lhostejný a v době nouze jí chtějí dopřát něčeho na přilepšenou. Je však důležité poradit se s hajným či myslivcem, jaký typ potravy je pro zvěř v danou dobu nejvhodnější,“ upozorňuje polesný Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Vojtěch Zapletal.

"Před nedávnem se na nás obrátily děti se svými vychovatelkami z SOS Vesničky ve Chvalčově, které pro zvěř nasbíraly kaštany. Nasbírané plody teď postupně přidáváme do krmné směsi pro zvěř,“ uzavírá Vojtěch Zapletal.

Při přikrmování doporučují lesníci obracet se přímo na hajného či příslušný myslivecký spolek. Stačí zavolat a poradit se.

