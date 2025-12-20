https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prostejov-zavedl-na-vanocnich-trzich-vratne-kelimky-aby-snizil-mnozstvi-odpadu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Prostějov zavedl na vánočních trzích vratné kelímky, aby snížil množství odpadu

20.12.2025 19:20 | PROSTĚJOV (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Vratné plastové kelímky zavedla prostějovská radnice na vánočních trzích v centru města, aby snížila množství odpadu vyprodukovaného při konzumaci punče, svařeného vína a dalších nápojů u stánků. Kelímky nahradí jednorázové obaly a zároveň udrží punč či víno déle teplé. Novinářům to řekla primátorova náměstkyně Milada Sokolová (ODS).
 
"Vratné kelímky fungují v celé řadě měst, často i podstatně větších než Prostějov. Náš systém je nastaven tak, aby byl bezpečný a zároveň šetrný k životnímu prostředí. Velmi bych si přála, abychom si všichni předcházení vzniku odpadu vzali za své. Sjednotili jsme totiž vzhled stánků, stolů i altánků pro občerstvení, zvýšili počet kulturních vystoupení, zkrátka chceme, aby se lidem na našich trzích líbilo," uvedla Sokolová.

Radnice na vánoční trhy koupila 12 000 kelímků, které zákazníci po konzumaci nápoje na vánočních trzích mohou vrátit do speciálních nádob u stánků. Obsluha poté kelímky umyje v profesionální myčce, kterou město pořídilo díky dotaci z ministerstva životního prostředí. Myčka funguje v městské příspěvkové organizaci Sportcentrum–DDM. "Na stáncích vybíráme použité kelímky, které ihned měníme za čerstvě umyté. S chodem profesionální myčky se osobně seznámily i pracovnice krajské hygienické stanice, které naše pracoviště navštívily," uvedl ředitel Sportcentra-DDM Jan Zatloukal.

Vánoční trhy byly v Prostějově zahájeny 24. listopadu. V centru města stojí stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky. Součástí trhů je kolotoč a veřejné kluziště, které bude v provozu do konce ledna. Organizátoři instalovali u každého stánku s nápoji dezinfekční gely, které mají návštěvníci k dispozici také na rušných místech vánočního tržiště.

Pražská EVVOluce

