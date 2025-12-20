Prostějov zavedl na vánočních trzích vratné kelímky, aby snížil množství odpadu
Radnice na vánoční trhy koupila 12 000 kelímků, které zákazníci po konzumaci nápoje na vánočních trzích mohou vrátit do speciálních nádob u stánků. Obsluha poté kelímky umyje v profesionální myčce, kterou město pořídilo díky dotaci z ministerstva životního prostředí. Myčka funguje v městské příspěvkové organizaci Sportcentrum–DDM. "Na stáncích vybíráme použité kelímky, které ihned měníme za čerstvě umyté. S chodem profesionální myčky se osobně seznámily i pracovnice krajské hygienické stanice, které naše pracoviště navštívily," uvedl ředitel Sportcentra-DDM Jan Zatloukal.
Vánoční trhy byly v Prostějově zahájeny 24. listopadu. V centru města stojí stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky. Součástí trhů je kolotoč a veřejné kluziště, které bude v provozu do konce ledna. Organizátoři instalovali u každého stánku s nápoji dezinfekční gely, které mají návštěvníci k dispozici také na rušných místech vánočního tržiště.
reklama