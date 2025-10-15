https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mestsky-soud-v-praze-zamitl-zalobu-obory-obelisk-proti-chko-soutok
Městský soud v Praze zamítl žalobu Obory Obelisk proti CHKO Soutok

15.10.2025 20:49 | PRAHA (ČTK)
CHKO Soutok
CHKO Soutok
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radomír Dohnal / Ekolist.cz
Městský soud v Praze dnes zamítl žalobu Obory Obelisk, kterou obora podala v souvislosti s vyhlašováním chráněné krajinné oblasti (CHKO) na soutoku Moravy a Dyje. Zřízení CHKO Soutok schválila vláda v lednu, vznikla od 1. července. Území patří k největším komplexům lužních lesů ve střední Evropě. Soud už řadu žalob proti vzniku CHKO zamítl, některá rozhodnutí potvrdil Nejvyšší správní soud v Brně.
 
Žalobu podali zástupci obory proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí, kterým úřad potvrdil zamítnutí námitky proti vzniku CHKO. Obora v námitce mimo jiné uvedla, že vyhlášení chráněné oblasti ztíží nakládání s jejich pozemkem. Poukázala také na to, že jde o ornou půdu, která do předmětu ochrany nespadá. Podle právního zástupce obory nebylo vyhlášení CHKO v souladu se zákonem. Právní zástupce obory novinářům po jednání řekl, že proti dnešnímu rozhodnutí podá kasační stížnost, je připraven podat i ústavní stížnost.

Lokalita Soutoku je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 v ní byl popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský. Žije tam nejbohatší populace motýlů nesytek v ČR, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, z nichž tu 140 druhů hnízdí, například vzácný orel královský.

Proti zřízení chráněné oblasti je část místních obyvatel, Městský soud v Praze evidoval kvůli jejímu vyhlášení tři desítky žalob. Zástupce ministerstva životního prostředí při dnešním soudním jednání řekl, že soud dosud zamítl 26 z nich. Část ze žalobců podle zástupce podala kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, který už více než polovinu stížností podle něj rovněž zamítl. Věcí by se měl zabývat i Ústavní soud, na který se kvůli vzniku CHKO obrátili poslanci ANO. O návrhu Ústavní soud dosud nerozhodl.

Deník N v pondělí uvedl, že podnikatel František Fabičovič, který Oboru Obelisk vlastní, je jedním ze sponzorů Motoristů, letos v dubnu jim poslal milion korun. Předseda Motoristů Petr Macinka v září před sněmovními volbami serveru iDNES.cz řekl, že by území soutoku nemělo být chráněnou krajinnou oblastí. O Macinkovi se spekuluje jako o budoucím ministrovi životního prostředí. Fabičovič v květnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že dar straně souvisel s přátelskými vztahy s Macinkovým otcem.

Dosavadní ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) dnes serveru Novinky.cz řekl, že CHKO lze zrušit jen v případě, kdy by zanikl předmět ochrany, nebo kdyby šlo o bezpečnost ČR. Macinka je navíc podle Hladíka ve střetu zájmů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
