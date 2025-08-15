https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/meteorologove-odvolali-smogovou-situaci-pro-prahu-stredocesky-i-ustecky-kraj
Meteorologové odvolali smogovou situaci pro Prahu, Středočeský i Ústecký kraj

15.8.2025 23:14 | PRAHA (ČTK)
Modrá obloha s mraky
Modrá obloha s mraky
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Meteorologové dnes večer odvolali smogovou situaci pro Prahu, Středočeský a Ústecký kraj. Kvůli nadlimitním koncentracím přízemního ozonu ji vyhlásil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) pro Prahu a Středočeský kraj ve středu odpoledne a pro Ústecký kraj o den později.
 
"Smogová situace skončila vydáním této informace," uvedl ČHMÚ dnes před 22:00 ve vztahu k Praze a Středočeskému kraji. Stejným způsobem odvolal smogovou situaci pro Ústecký kraj krátce před 22:30.

Smogová situace souvisí s vysokými teplotami vzduchu a intenzitou slunečního záření, řekl ve středu ČTK Vojtěch Umlauf z ČHMÚ. Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku právě při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.

Při nadlimitní koncentraci ozonu meteorologové doporučují, aby lidé při pobytu venku omezili fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. Platí to zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.

