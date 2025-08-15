Meteorologové odvolali smogovou situaci pro Prahu, Středočeský i Ústecký kraj
15.8.2025 23:14 | PRAHA (ČTK)
Modrá obloha s mraky
Smogová situace souvisí s vysokými teplotami vzduchu a intenzitou slunečního záření, řekl ve středu ČTK Vojtěch Umlauf z ČHMÚ. Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku právě při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.
Při nadlimitní koncentraci ozonu meteorologové doporučují, aby lidé při pobytu venku omezili fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. Platí to zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.
