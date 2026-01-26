https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/meteorologove-odvolali-smogovou-situaci-v-moravskoslezskem-kraji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Meteorologové odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji

26.1.2026 11:12 (ČTK)
Ostrava
Ostrava
Foto | Zdeňka Vítková / Ekolist.cz
Meteorologové odvolali v noci na dnešek smogovou situaci v Moravskoslezském kraji. Rozptylové podmínky zlepšil nedělní déšť, který částečně pomohl vyplachovat prachové částice z ovzduší. Na síti X o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
 
"Srážky budou v pondělních ranních hodinách ustávat. Zároveň se ale místy rozfouká mírný jihozápadní vítr a tak během pondělka očekáváme převážně dobré rozptylové podmínky," uvedli meteorologové.

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší dnes ráno na některých stanicích stále překračovaly imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový. Hodnoty však byly výrazně nižší než během pátku a víkendu, nejvyšší vykazovala stanice v Českém Těšíně na Karvinsku, a to 83,6 mikrogramu na metr krychlový. Podle indexu kvality ovzduší už meteorologové situaci v regionu hodnotili jako velmi dobrou až přijatelnou.

Smogovou situaci vyhlásil ČHMÚ pro aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka ve čtvrtek pozdě večer, pro ostatní části kraje v pátek.

Naměřené koncentrace polétavého prachu PM10 v ovzduší překračovaly někde i dvojnásobně imisní limit, který je 50 mikrogramů na metr krychlový. V neděli odpoledne měřicí stanice ve Frýdku-Místku vykázala hodnotu hodinové koncentrace prašného aerosolu 101,6 mikrogramu na metr krychlový.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

