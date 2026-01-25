Smogová situace v Moravskoslezském kraji trvá, rozptylové podmínky se ale lepší
Smogovou situaci vyhlásil ČHMÚ pro aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka ve čtvrtek pozdě večer, pro ostatní části kraje v pátek.
Meteorologové doporučují lidem, aby se během smogové situace zdrželi při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Vhodné je rovněž maximálně využívat hromadnou dopravu místo osobních aut. Majitelé kotlů na pevná paliva by v nich měli zejména teď spalovat pouze palivo pro ně určené.
V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.
