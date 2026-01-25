https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/smogova-situace-v-moravskoslezskem-kraji-trva-rozptylove-podminky-se-ale-lepsi
Smogová situace v Moravskoslezském kraji trvá, rozptylové podmínky se ale lepší

25.1.2026 08:35 (ČTK)
Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se pozvolna zlepšují, stále tam ale je smogová situace. Naměřené koncentrace polétavého prachu PM10 v ovzduší klesly, imisní limit, který je 50 mikrogramů na metr krychlový, však stále překračují na všech stanicích, většinou dvojnásobně. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
 
Podle předpovědí meteorologů budou rozptylové podmínky v kraji ráno nepříznivé nebo mírně nepříznivé, během dne postupně dobré až velmi dobré. Nejhorší situace byla podle údajů ČHMÚ dnes ráno v Třinci na Frýdecko-Místecku, kde stanice Kosmos vykázala hodnotu hodinové koncentrace prašného aerosolu 101,8 mikrogramu na metr krychlový.

Smogovou situaci vyhlásil ČHMÚ pro aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka ve čtvrtek pozdě večer, pro ostatní části kraje v pátek.

Meteorologové doporučují lidem, aby se během smogové situace zdrželi při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Vhodné je rovněž maximálně využívat hromadnou dopravu místo osobních aut. Majitelé kotlů na pevná paliva by v nich měli zejména teď spalovat pouze palivo pro ně určené.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK
