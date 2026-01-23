Smogová situace platí v celém Moravskoslezském kraji, zlepšení se očekává v neděli
"Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se stále nezlepšují, a koncentrace polétavého prachu tak stoupají i v méně průmyslových částech regionu," napsali meteorologové na síti X. Uvedli, že zhoršené rozptylové podmínky jsou dány teplotní inverzí, která zabraňuje promíchávání nečistot směrem vzhůru do atmosféry.
"K tomu fouká jen velmi slabý vítr, většinou od severovýchodu. To má za následek koncentraci škodlivin zejména v Ostravské pánvi a pozvolný přesun do Moravské brány. Během dnešní noci a zítřka neočekáváme zlepšení rozptylových podmínek," uvedl ČHMÚ. Významnější změna by podle něj měla nastat zřejmě až v neděli, kdy do Česka postoupí tlaková níže od jihu a přinese déšť.
Nejhorší situace byla podle údajů ČHMÚ dnes odpoledne v Třinci na Frýdecko-Místecku, kde stanice Kosmos vykázala hodnotu hodinové koncentrace prašného aerosolu 166,2 mikrogramu na metr krychlový.
Meteorologové doporučují lidem, aby se během smogové situace zdrželi při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Vhodné je rovněž maximálně využívat hromadnou dopravu namísto osobní automobilové. Majitelé kotlů na pevná paliva by měli dbát na jejich správný provoz a spalovat v nich pouze palivo pro ně určené.
V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.
