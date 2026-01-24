https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-moravskoslezskem-kraji-je-dal-smogova-situace-rozptylove-podminky-zhorsene
V Moravskoslezském kraji je dál smogová situace, rozptylové podmínky zhoršené

24.1.2026 17:34 | OSTRAVA (ČTK)
V Moravskoslezském kraji přetrvávají zhoršené rozptylové podmínky a nadále je tam smogová situace. Imisní limit pro polétavý prach, který je 50 mikrogramů na metr krychlový, je překročený na všech měřicích stanicích, většinou minimálně dvojnásobně, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Situace by se mohla zlepšit v neděli.
 
Rozptylové podmínky v kraji budou podle meteorologů i dnes nepříznivé. Nejhorší situace byla podle údajů ČHMÚ dnes ve 14:00 v Ostravě-Mariánských Horách, kde stanice vykázala hodnotu hodinové koncentrace prašného aerosolu 152 mikrogramů na metr krychlový.

ČHMÚ na síti X uvedl, že zhoršené rozptylové podmínky jsou dány teplotní inverzí, která zabraňuje promíchávání nečistot směrem vzhůru do atmosfér, a k tomu fouká jen velmi slabý vítr. Následkem je koncentrace škodlivin zejména v Ostravské pánvi a pozvolný přesun do Moravské brány. "Významnější změna by měla nastat zřejmě až v průběhu neděle, kdy k nám postoupí tlaková níže od jihu a přinese déšť," uvedl v pátek večer ČHMÚ.

Meteorologové doporučují lidem, aby se během smogové situace zdrželi při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Vhodné je rovněž maximálně využívat hromadnou dopravu místo osobních aut. Majitelé kotlů na pevná paliva by v nich měli zejména teď spalovat pouze palivo pro ně určené.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.

Pražská EVVOluce

