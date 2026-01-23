https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/meteorologove-vyhlasili-v-casti-moravskoslezskeho-kraje-smogovou-situaci
Meteorologové vyhlásili v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci

23.1.2026 01:53 (ČTK)
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci, důvodem je vysoká koncentrace polétavého prachu. Platí to pro aglomeraci Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka bez Třinecka. Vyplývá to z informací ČHMÚ. V nynější zimě je to první vyhlášení smogové situace.
 
"Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 (polétavý prach) informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu 24 hodin není předpokládán jeho pokles," uvedli meteorologové.

Podle nich je možné, že v blízké době vyhlásí regulaci, při které už firmy musejí dodržovat ekologická opatření.

Lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečními nemocemi, ale i malé děti nebo senioři by měli omezit fyzickou zátěž a zbytečně nechodit ven. "Doporučujeme maximálně využívat hromadnou dopravu namísto osobní automobilové. Majitele kotlů na pevná paliva žádáme, aby zvýšeně dbali na jejich správný provoz a spalovali v nich pouze palivo, pro ně určené," uvedl ČHMÚ.

