Meteorologové vyhlásili v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci
23.1.2026 01:53 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | krtek / Shutterstock
Podle nich je možné, že v blízké době vyhlásí regulaci, při které už firmy musejí dodržovat ekologická opatření.
Lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečními nemocemi, ale i malé děti nebo senioři by měli omezit fyzickou zátěž a zbytečně nechodit ven. "Doporučujeme maximálně využívat hromadnou dopravu namísto osobní automobilové. Majitele kotlů na pevná paliva žádáme, aby zvýšeně dbali na jejich správný provoz a spalovali v nich pouze palivo, pro ně určené," uvedl ČHMÚ.
Online diskuse
