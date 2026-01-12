https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstva-nesouhlasi-s-navrhem-exministra-hladika-zalohovat-lahve
Ministerstva nesouhlasí s návrhem exministra Hladíka zálohovat lahve

12.1.2026 12:15 (ČTK)
Automat na vrácení petek a plechovek ve Švédsku.
S návrhem bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) zavést zálohování PET lahví a nápojových plechovek a také poplatky za reklamní letáky nesouhlasí ministerstva. Pod návrhem, který Hladík předložil ve Sněmovně jako poslaneckou předlohu, je podepsaný také jeho spolustraník Václav Pláteník a poslankyně Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení). Nesouhlasné stanovisko vyslovilo například ministerstvo životního prostředí nebo ministerstvo průmyslu a odvolalo se přitom na programové prohlášení vlády.
 
S obdobným návrhem, který se týkal PET lahví a nápojových plechovek, přišla v minulém období vláda Petra Fialy (ODS), v níž byl Hladík ministrem. Sněmovna tehdy nedokončila ani první čtení návrhu.

Ministerstvo životního prostředí vedené reprezentantem Motoristů Petrem Macinkou uvádí mimo jiné, že v případě poplatků za reklamní letáky je návrh v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády. V něm stojí: "Systém zálohování PET lahví a plechovek bude zaveden jen při prokázání jednoznačného ekologického přínosu, a bude-li zajištěno, že nenaruší funkční obecní systémy třídění odpadů. Nezavedeme recyklační poplatky zatěžující tisk a distribuci reklamních letáků, které jsou důležitým zdrojem informací o slevách a nabídce zboží zejména pro seniory."

Obdobně argumentuje též ministerstvo průmyslu. "Navrhované zavedení poplatků za reklamní letáky, které jsou důležitým zdrojem informací a slevách a nabídce zboží zejména pro seniory, je v rozporu s Programovým prohlášení vlády," uvedlo mimo jiné.

Odmítavě se postavila k návrhu i Hospodářská komora ČR. Podle komory jde o zásadně koncepčně chybný, ekonomicky neodůvodněný a systémově destabilizující zásah do fungujícího nakládání s odpady. Řadu výhrad vyslovil i antimonopolní úřad. Podle něj se za současné ekonomické i právní situace se zavedení zálohového systému nejeví jako opodstatněné a žádoucí.

Předkladatelé uvádějí, že zálohové systémy vedou ke zvýšení míry zpětného odběru a recyklace, což přispívá k ochraně životního prostředí tím, že se snižuje množství odpadu končícího na skládkách nebo v přírodě. Hladík ještě jako ministr řekl loni v březnu poslancům, že unijní směrnice požaduje, aby do roku 2029 bylo zpětně odebráno minimálně 90 procent hmotnosti plastových nápojových lahví. Česko se podle něj pohybuje pod touto hranicí, a to jak u plastových lahví, tak u plechovek.

V důvodové zprávě ke svému nynějšímu návrhu uvedl, že ročně se v Česku dostane na trh asi 1,8 miliardy PET lahví, což je asi 47.000 tun ročně, a asi 0,8 miliardy plechovek, což představuje zhruba 15.000 tun ročně. Mimo tříděný odpad podle něj skončí asi každá pátá PET lahev. V důvodové zprávě také stojí, že plechovka i PET lahev z recyklátu mají až pětinásobně nižší uhlíkovou stopu než stejný obal z panenského materiálu, tedy ze suroviny, která nebyla nikdy předtím recyklována.

