https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-musi-znovu-rozhodnout-o-vyjimce-pro-vesteckou-spojku-potvrdil-nss
Ministerstvo musí znovu rozhodnout o výjimce pro Vesteckou spojku, potvrdil NSS

16.10.2025 12:24 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | StockSnap / Pixabay
Ministerstvo životního prostředí musí znovu rozhodovat o výjimce z ochrany živočichů kvůli stavbě Vestecké spojky. Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Středočeského kraje proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, který loni vyhověl žalobě spolku Krajina pro život. "Napadený rozsudek v podstatné míře obstál," rozhodl nyní NSS. Odůvodnění je dočasně zpřístupněné na úřední desce.
 
Vestecká spojka má zlepšit dopravní situaci na jižním okraji Prahy. Od roku 2010 je dokončená její první etapa od Pražského okruhu k Vídeňské ulici, zatímco druhá, včetně napojení na dálnici D1, je v přípravě. Povede kolem Hrnčířů a Vestce u Prahy.

Krajský úřad Jihočeského kraje v roce 2022 udělil výjimku pro zásah do biotopů 18 druhů chráněných a ohrožených živočichů. Stanovil několik podmínek, které později ještě upřesnilo ministerstvo životního prostředí. Jihočeský krajský soud ale rozhodnutí ministerstva zrušil, například kvůli tomu, že úředníci nedostatečně vymezili veřejný zájem na stavbě a nezkoumali existenci jiného řešení.

Kasační stížnost podalo také hlavní město, ale řízení o ní soud zastavil kvůli nezaplacenému soudnímu poplatku. NSS se tak zabýval jen stížností Středočeského kraje. V obsáhlém rozhodnutí například potvrdil, že se úředníci dostatečně nezabývali veřejným zájmem, jehož povaha a intenzita jsou při rozhodování klíčové.

"Aby je bylo možné vůbec vážit, je nejprve nutné veřejný zájem nikoliv pouze pojmenovat (bez vztahu ke konkrétní řešené situaci), nýbrž individualizovat (na konkrétní případ). K individualizaci veřejného zájmu, která by umožňovala na základě obsahu správního spisu zjistit jeho povahu a intenzitu, v nyní posuzované věci nedošlo," stojí v rozsudku

Ve dvou dílčích námitkách dal NSS Středočeskému kraji za pravdu, přesto rozsudek krajského soudu ponechal v platnosti. Právní názor NSS totiž může zohlednit ministerstvo při svém opětovném rozhodování.

