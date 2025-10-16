Ministerstvo musí znovu rozhodnout o výjimce pro Vesteckou spojku, potvrdil NSS
Krajský úřad Jihočeského kraje v roce 2022 udělil výjimku pro zásah do biotopů 18 druhů chráněných a ohrožených živočichů. Stanovil několik podmínek, které později ještě upřesnilo ministerstvo životního prostředí. Jihočeský krajský soud ale rozhodnutí ministerstva zrušil, například kvůli tomu, že úředníci nedostatečně vymezili veřejný zájem na stavbě a nezkoumali existenci jiného řešení.
Kasační stížnost podalo také hlavní město, ale řízení o ní soud zastavil kvůli nezaplacenému soudnímu poplatku. NSS se tak zabýval jen stížností Středočeského kraje. V obsáhlém rozhodnutí například potvrdil, že se úředníci dostatečně nezabývali veřejným zájmem, jehož povaha a intenzita jsou při rozhodování klíčové.
"Aby je bylo možné vůbec vážit, je nejprve nutné veřejný zájem nikoliv pouze pojmenovat (bez vztahu ke konkrétní řešené situaci), nýbrž individualizovat (na konkrétní případ). K individualizaci veřejného zájmu, která by umožňovala na základě obsahu správního spisu zjistit jeho povahu a intenzitu, v nyní posuzované věci nedošlo," stojí v rozsudku
Ve dvou dílčích námitkách dal NSS Středočeskému kraji za pravdu, přesto rozsudek krajského soudu ponechal v platnosti. Právní názor NSS totiž může zohlednit ministerstvo při svém opětovném rozhodování.
