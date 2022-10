Ministerstvo: Novely zákonů o myslivosti a lesích by měly být hotové příští rok

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Depositphotos

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce mít hotový návrh novely zákona o myslivosti na začátku příštího roku, novela zákona o lesích by pak mohla být hotová do poloviny roku 2023. Na včerejším jednání zemědělského výboru Poslanecké sněmovny to řekl náměstek pro řízení Sekce lesního hospodářství MZe Patrik Mynář. Nová legislativní úprava by podle něj měla přinést hlavně posílení pravomocí vlastníků a celkovou liberalizaci přístupu k lesnímu hospodářství.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) na jednání výboru připomněl, že posílení pravomocí vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb je součástí programového prohlášení vlády stejně jako trvale udržitelné hospodaření v lesích. "Náš záměr je liberalizovat zákon, ubrat řadu povinností vlastníků," doplnil k tomu Mynář. Jednou z cest jak zefektivnit hospodaření v lesích je podle něj například využití digitalizace, aby mohli jak vlastníci, tak i státní správa nebo myslivci sledovat, jak se v lesích hospodaří.

Změny v zákoně dlouhodobě podporuje Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL), jehož členové hospodaří zhruba na 21 procentech celkové výměry lesů v ČR. Místopředseda sdružení Richard Podstatzký Thornsen dnes řekl, že aktuálně platný lesní zákon je nejpřísnější v Evropě. Udržitelného hospodaření v lesích lze podle něj dosáhnout pestřejší skladbou lesů. Soukromí vlastníci také odmítají další rozšiřování chráněných území.

Jiří Groda, který je pověřený řízením státního podniku Lesy ČR, k tomu uvedl, že 90 procent činnosti lesníků je ovlivněno zvěří - a to jak při přirozené obnově i zalesňování. Podnik podle něj také musí ročně vynaložit na pěstební činnost zhruba tři miliardy korun. Doplnil, že stavy zvěře bude možné kontrolovat díky plánovanému přesunu 25 procent honiteb pod správu Lesů ČR.

S tím nesouhlasí Českomoravská myslivecká jednota. Její předseda Jan Janota na jednání výboru uvedl, že potenciální snižování honiteb nabourá dosavadní systém, který je založený na mysliveckých spolcích. Uvedl, že vlastníci lesů mají ze zákona možnost podat žádost o úpravu stavů zvěře, využívá to ale minimum vlastníků. Nesouhlasí proto s tím, že by myslivci byli zodpovědní za to, že stoupají stavy zvěře.

Novelu zákona o lesnictví i myslivosti podporuje Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje hlavně malé farmáře. Předseda asociace Jaroslav Šebek uvedl, že vlastníci lesů by měli mít větší prostor. "Dlouhá desetiletí zaznamenáváme to, že není dostatečné zapojení vlastníků a zemědělců," dodal.

