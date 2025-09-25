Ministerstvo podpoří modernizaci ekocenter 80 miliony korun
Z dotační podpory lze financovat i systémy pro využívání dešťové a šedé vody, tvorbu zelených střech a fasád či terénní úpravy s výsadbou stromů a keřů.
"Podporujeme ekocentra, aby mohla nejen renovovat své budovy a vybavení, ale hlavně sloužit jako inspirace pro ostatní – vytvářením modelových projektů, které prakticky ukazují efekt úspory energií a dalších adaptačních opatření," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
V Česku funguje 227 ekocenter, nejvíce jich je v Jihomoravském kraji. Jejich cílem je environmentální vzdělávání a osvěta. Podrobnou mapu ekocenter je možné najít na jejich webu.
Nyní jde o třetí výzvu na modernizaci ekocenter, v minulosti schválilo ministerstvo financování devíti projektům za více než 180 milionů korun.
Žádosti si mohou podat obce, města, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové či státní organizace, školy, nadace a další subjekty veřejného sektoru v České republice. Ekocentra, která si chtějí zažádat o podporu, musí fungovat minimálně tři roky. O podporu může požádat i ekocentrum jako nájemce budovy, která je ve vlastnictví jednoho z oprávněných žadatelů.
Příjem žádostí bude otevřen od 1. října 2025 do 18. února 2026. Projekty musí žadatelé dokončit a doložit jejich realizaci nejpozději do konce roku 2029, mohou získat až 80 procent nákladů daného projektu.
"Chceme, aby se ekocentra stala doslova živými laboratořemi, kde si návštěvníci mohou sami vyzkoušet, jak žít úsporněji a v souladu s přírodou – od šetření energií, využívání obnovitelných zdrojů, přes třídění odpadu až po hospodaření s dešťovou vodou," dodal Hladík.
