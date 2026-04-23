Ministerstvo představilo plán na obnovu přírody, veřejnost ho může připomínkovat
"Stav přírody a krajiny není dlouhodobě příznivý a bez aktivních opatření se dále zhoršuje. Obnova přírody přitom přináší jasné benefity," řekl Červený. Ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků ministerstva Jan Šíma doplnil, že návrh plánu počítá se změnami přístupů k péči o krajinu, které mají obnovit její přirozené funkce.
Do veřejného projednávání návrhu, které začalo 21. dubna, se mohou zapojit jednotlivci i organizace a své připomínky mohou zasílat do 15. května. Návrh lze podle úřadu komentovat nejen zasíláním připomínek, ale i prostřednictvím dotazníku.
Národní plán na obnovu přírody je strategický dokument České republiky, který stanoví konkrétní kroky pro zlepšení stavu ekosystémů. Zastřešujícími cíli jsou zlepšení stavu biodiverzity, posílení odolnosti krajiny vůči změně klimatu, posílení potravinové bezpečnosti a zajištění dlouhodobého fungování ekosystémových služeb.
Plán navazuje na již využívaná opatření a podle ministerstva je má propojit do jednotného strategického rámce. Resort zároveň uvádí, že pro naplnění plánu bude klíčové zajištění financování včetně peněz z Evropské unie.
"Pro úspěšné plnění Národního plánu proto bude důležité vyjednat také odpovídající finanční podporu z Evropské unie. Ministerstvo životního prostředí proto intenzivně pracuje i na předběžném vyčíslení nákladů a potřeb pro naplňování právě tvořeného Národního plánu na obnovu přírody," uvedl Červený.
Národní plán vychází z evropského nařízení o obnově přírody a po dokončení a schválení vládou bude jeho první návrh v září předložen k posouzení Evropské komisi.
reklama