Ministerstvo zemědělství přijde o šest miliard. Úspory chce hledat v personálních a provozních nákladech

Úsporné opatření v rozpočtu ministerstva zemědělství (MZe) na rok 2024 za šest miliard korun je snížení vůči střednědobému výhledu, ve kterém se původně počítalo s navýšením peněz o tuto částku. Pro ČTK to uvedl mluvčí MZe Vojtěch Bílý. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden řekl, že v kapitole ministerstva zemědělství jsou úspory 10,4 miliardy korun. Ministerstvo chce hledat úspory zejména v personálních a provozních nákladech. Ministerstvo bude například snižovat počet zaměstnanců a zároveň hodlá posoudit strukturu dotací, aby proudily především do oblastí, které to potřebují nejvíce.

V rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) je ve výhledu na příští rok na Společnou zemědělskou politiku ze státního rozpočtu částka 11,62 miliardy korun, na letošek byla určena částka 5,68 miliardy korun.

Ministerstvo financí v pondělí zveřejnilo detaily úsporných opatření. Národní dotace v zemědělství mají proti letošnímu roku klesnou o 200 milionů korun na 2,5 miliardy korun. Již letos se zrušil program, ze kterého čerpaly hlavně potravinářské firmy například z holdingu Agrofert, zpracovatelé masa jako třeba Maso uzeniny Písek či mlékárny, jako je Madeta nebo Mlékárna Klatovy. Letos se mělo rozdělit 230 milionů korun. MZe také zrušilo dotační programy, které směřovaly na chov dojnic a skotu bez produkce mléka.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve středu před jednáním vlády řekl, že vláda není schopna dodržet střednědobý plán z minulých let. Uvedl také, že u dotačních programů z národních zdrojů bude pečlivě sledovat smysluplnost a efektivnost nakládání s penězi.

Bílý uvedl, že pro MZe je zásadní zachování podpory základních programů, které směřují na zlepšení životních podmínek zvířat nebo potravinové banky. "Aktuální návrh rozpočtu obsahuje alokace na jednotlivé ukazatele v kapitole ministerstva zemědělství, hospodaření s těmito penězi budeme dále upřesňovat. V rámci kofinancovaní Strategického plánu společné zemědělské politiky (SZP) nejsou v tuto chvíli v návrhu rozpočtu pokryté všechny naše požadavky. Na základě dohody s ministerstvem financí budeme toto pokrytí řešit v průběhu roku 2024. Závazek na kofinancovaní 65 procent SZP vláda schválila a není nijak zpochybněn," doplnil.

Podle Výborného se ministerstvo zemědělství snaží hledat úspory hlavně ve svých řadách a na tomto přístupu je práce s rozpočtem postavena. "Nechci postihnout agrární sektor a zároveň nechat ministerstvo v tom stavu, jak je. Myslím, že tam jsou nějaké rezervy, které jsme už identifikovali. Budeme snižovat počet zaměstnanců ministerstva i podřízených organizací. Něco už jsme udělali letos a budeme pokračovat v roce 2024. Čili budeme šetřit na personálních nákladech a budeme šetřit na provozních nákladech," uvedl Výborný. Pozitivní dopad na provozní náklady bude mít podle něj příznivý vývoj cen energií.

Ministerstvo kvůli úsporám podrobně analyzuje strukturu dotací. "Jsem toho názoru, že bez podpory evropské v rámci společné zemědělské politiky a také bez národní se sektor neobejde. Ale chci, aby tato podpora směřovala tam, kde to má smysl," uvedl Výborný. Finanční podpora podle něj nemá být zacílena na příjemce, kteří mají ziskové hospodaření. "Tam si myslím, že přímá podpora jít nemusí. My jim můžeme pomoci jinak," uvedl Výborný. Zmínil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond či podporu placení úroku z úvěrů. "Přímou podporu dotační i v rámci národních dotací budeme ale primárně dávat tam, kde vidíme, že je potřeba některé části sektoru podpořit. Typicky je to právě ovocnářství, zelinářství nebo třeba pěstování chmele," dodal.

Z vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2024 vyplývá, že ministerstvo zemědělství by příští rok mělo hospodařit s výdaji 53,7 miliardy korun. Oproti letošku je to pokles o 3,8 miliardy korun, tedy o 6,6 procenta. Podle úsporných opatření mají výdaje ze státního rozpočtu na společnou zemědělskou politiku EU příští rok klesnout o šest miliard korun. V resortu zemědělství se má ušetřit 10,4 miliardy korun, z toho národní zemědělské dotace mají klesnout o 200 milionů korun na 2,5 miliardy korun.

Z vládního materiálu vyplývá, že se mají snížit také dotace na lesní hospodářství o 1,1 miliardy na 2,139 miliardy korun. Podpora vodního hospodářství má klesnout ze tří miliard na jednu miliardu korun. O miliardu by měl klesnout rozpočet Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), který letos hospodařil se zhruba dvěma miliardami. Příští rok by také měly klesnou o sto milionů korun výdaje SZIF na marketing.

