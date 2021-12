Ministerstvo zemědělství upravuje strategický plán, má být šetrnější k přírodě i půdě

Vladimir Mertan 30.12.2021 13:35 Reaguje na Katka Pazderů

Síce to myslíte dobre, ale píšete zle. Pastva je všeobecne lepšie riešenie z hľadiska biodiverzity hmyzu. Tieto paušálne rozdelenia na nadmorské výšky sú veľmi nešťastné a nedomyslené. V zásade by bolo treba postupovať pri rušení ornej pôdy podľa svahovitosti. Prírodné extenzívne lúky existujú aj v nižších nadmorských výškach a ich výskyt je daný hlavne chudobnejším podložím, kamenité chudobné pôdy na vápencoch či travertínoch alebo aj chudobné kyslé pôdy. Prírodne bohaté sú aj zosuvné územia, ktoré neumožňujú nasadenie veľkej mechanizácie, malé mokrade zase na vyzrážaných vápenitých pôdach a travertínoch.

Zásadný problém prečo miznú pekné lúky plné motýľov je nadmerná byrokracia. Vykazovať a dodržiavať všetky tie nezmysly dokážu iba veľký hráči, podniky kde sa robí všetko vo veľkom. CHovať pár kráv, oviec alebo kôz sa neoplatí. Po sene z horských lúk nie je dopyt, chovatelia koní si radšej kúpia veľký balík sena z družstva než by sa sami namáhali. Tých pár sedliakov čo sa ešte snažia môžu odradiť aj šíriace sa vlčie svorky a určite aj úradníci. Jediné riešenie je vrátiť drobných hospodáriacich roľníkov naspäť do krajiny, inak to naozaj môžeme zalesniť tak ako píšete :-(

