Ministerstvo životního prostředí chce vyhlásit pět nových zvláště chráněných území

Jakub Graňák 27.2.2020 08:19 Reaguje na Miroslav Procházka

Pan Šimůnek to práská od boku, není to poprvé, co reaguje jako by to vůbec nečetl. Z jeho strany jde o čirou iracionální nenávist ke všemu co zavání ochranou přírody. Už jsem ho dříve několikrát žádal, aby si vytřel krev z očí, bohužel jak vidíte bez výsledku.

