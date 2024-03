Ministerstvo zrušilo stavební povolení na pražskou plavební komoru

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | cs:ŠJů / cs:ŠJů / Wikimedia Commons Podle Povodí Vltavy by druhá komora, která měla být umístěna na opačné straně Dětského ostrova než ta stávající, urychlila proplavování lodí, zkrátila jejich čekání a tím i zvýšila bezpečnost na řece.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo zemědělství na základě odvolání pražského magistrátu, Prahy 5 a 1 a spolků zrušilo stavební povolení pro stavbu plavební komory u Dětského ostrova. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněném na úřední desce úřadu. V minulosti ministerstvo odvolání zamítlo, tomu se Praha i další podatelé bránili žalobami a soud jim vyhověl. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Podle Povodí Vltavy je zdymadlo ve veřejném zájmu. Vytíženost Vltavy v metropoli se podle státního podniku, který stavbu připravoval, bude nadále zvyšovat a absence další komory přinese do budoucna komplikace.

Žádost o stavební povolení nejprve před několika lety odmítl stavební úřad Prahy 5, následně jej v srpnu roku 2019 vydal zvláštní stavební úřad pražského magistrátu. Podle Povodí Vltavy by druhá komora, která měla být umístěna na opačné straně Dětského ostrova než ta stávající, urychlila proplavování lodí, zkrátila jejich čekání a tím i zvýšila bezpečnost na řece.

Proti stavbě nové komory se postavil magistrát, obě zainteresované městské části či Klub za starou Prahu a spolek Zdravý Rozum. Ministerstvo zemědělství následně jejich odvolání zamítlo, na což podatelé reagovali žalobami. V těch Městský soud v Praze vyhověl žalujícím a rozhodnutí ministerstva o odvolání zrušil.

Soud podle odůvodnění aktuálního rozhodnutí ministerstva zemědělství rozhodl, že resort při zamítnutí odvolání nepostupoval podle zákona, protože vycházel pouze z původních podkladů. "Nedošlo tak k vypořádání námitek směřujících proti závazným stanoviskům, a rozhodnutí je tak z pohledu soudu nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů," stojí v dokumentu.

Soud podle něj také poukázal na to, že ministerstvo kultury zvrátilo původní kladné stanovisko památkářů, což ministerstvo zemědělství při posouzení odvolání nijak nereflektovalo. "Ministerstvo zemědělství si v dalším řízení mělo dle právního názoru Městského soudu opatřit podklady, které budou reflektovat situaci v době vydání nového rozhodnutí," stojí v dokumentu.

Ministerstvo proti rozhodnutí soudu podalo kasační stížnost, kterou následně stáhlo. Poté při zohlednění názoru soudu vydalo aktuální rozhodnutí, které s ohledem na odmítnutí stavby z hlediska památkové péče stavební povolení finálně ruší.

Podle mluvčího povodí Hugo Roldán je stávající komora u Dětského ostrova nejvytíženější nejen v republice, ale ve střední Evropě, což způsobuje neúnosné hromadění čekajících plavidel v historickém centru Prahy. Ty pak musí u zdymadla se zapnutými motory dlouhou dobu čekat nebo kroužit v okolí Karlova mostu, což vede k vyšším emisím zplodin a hlukové zátěži.

Stát podle Roldána navíc investoval do zlepšení parametrů Vltavské vodní cesty, která je splavná od Českých Budějovic do Hamburku, takže se nedá předpokládat, že by se na ní lodní provoz v budoucnu snížil. "Hlavní město Praha, Praha 5, Praha 1 a spolky, které podaly odvolání, tím způsobily, že v centru Prahy bude neustále 'úzké hrdlo' plavby, které výhledově bude situaci v plynulosti plavby a jevy popisované odvolateli zhoršovat," uvedl s tím, že názory na novou komoru se mění ve vazbě na změny politického vedení městských částí a hlavního města a nereflektují její skutečné přínosy pro Prahu.

Dodal, že nová komora by umožnila rychlejší odbavení malých rekreačních a sportovních plavidel, které za stávající situace nejsou schopny bez dlouhého čekání proplout. Umožnila by také zachování provozu v době nutné údržby nynější komory a funkci by měla také při povodních. "V případě povodní, kdy se plavidla musí v nejkratší možné době přemístit do ochranných přístavů, napomůže urychlit přesun plavidel do ochranného přístavu Praha – Smíchov," sdělil mluvčí.

reklama