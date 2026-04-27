Ministr Červený: Plavební komora v Děčíně je klíčová pro obranu i ekologii
Projekt má mít i environmentální opatření, například úpravy umožňující migraci ryb či rekultivaci okolí.
Na přípravě se má podílet i německá strana. "Už jsem měl setkání se státním tajemníkem saské republiky, domlouváme setkání s ministrem životního prostředí ze strany Německa. Všechno se připravuje, je to samozřejmě mezistátní spolupráce, a my uděláme všechno pro to, abychom tady tu plavební komoru dokončili," řekl Červený.
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) potvrdil novinářům setkání s Červeným, které se má odehrát dnes od 14:00. Má začít fungovat pracovní skupina na téma splavnosti vodních cest a požadavků, které u plavení komory v Děčíně vyplývají z legislativy, například jako je úroveň při posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA).
"Je to priorita vlády... musíme vědět, jestli je to v legislativním procesu stihnutelné, a poté by přišla zmíněná realizace na stůl," dodal.
Současná vláda o plánech na urychlení výstavby hovořila již po volbách loni v listopadu. Takzvaný plavební stupeň Děčín má zajistit splavnost Labe po celý rok v úseku od Ústí nad Labem k hranici s Německem.
Příprava podkladů pro výstavbu plavebního stupně Děčín, která se plánuje od 90. let minulého století, dosud vyšla zhruba na 600 milionů korun. Proti stavbě plavebního stupně jsou dlouhodobě ekologické organizace.
