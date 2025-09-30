https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-propojeni-povodi-dunaje-a-dyje-muze-pomoci-resit-sucho-na-jihu-moravy
Studie: Propojení povodí Dunaje a Dyje může pomoci řešit sucho na jihu Moravy

30.9.2025 12:09 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Propojení povodí Dunaje do Dyje může být reálným řešením sucha na jižní Moravě, které se v důsledku klimatických změn zhoršuje. Do oblasti by toto opatření přineslo více vody. Vyplývá to z výsledků nových studií, jejichž zpracování je výsledkem spolupráce ministerstev životního prostředí a zemědělství. S výsledky se dnes seznámila vláda. Podle klimatických modelů nebude v Jihomoravském kraji stačit pouze jedno řešení, ale musí se udělat další adaptační opatření.
 
"V Jihomoravském kraji se probíhající změna klimatu v rámci České republiky projevuje velmi výrazně, a to především způsobováním velkého sucha," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Studie se zaměřily například na zhodnocení hydrologické situace a vývoje v dalších letech s ohledem na změnu klimatu, zhodnocení vlivu nepůvodních a invazních druhů vyskytujících se v povodí Dunaje a posouzení možného ovlivnění ekosystému Dyje.

"Studie zhodnotila propojení těchto řek jako potenciálně možné řešení v případě dodržení nutných opatření. Máme tedy prvotní informace o současném stavu a možných způsobech řešení a nyní se musíme zaměřit na jednotlivé dílčí oblasti a dále je rozpracovat. I nadále chceme spolupracovat a diskutovat na úrovni bilaterální česko-rakouské komise a aktualizovat výsledky se studií rakouské strany," dodal Hladík.

Zásadní výstupy z jednotlivých studií zahrnují oblasti klimatologie, hydrologie, biologie a legislativy. Studie měly za cíl zhodnotit limity a rizika, konkrétní technická řešení však nebyla v tuto chvíli hodnocena.

Podle studie by odběr vody z Dunaje nepředstavoval zásadní riziko pro povodí Dyje, nutné je však řešit možné zhoršení kvality vody na rakouské straně a riziko šíření nepůvodních druhů. Pro kvalitu vody ani stav vodních útvarů v Česku nepředstavuje uvažovaný projekt významnější problém, pokud budou zohledněna preventivní opatření. Zároveň se ale ukazuje, že řešení sucha na jihu Moravy si vyžádá širší balík adaptačních kroků, nejen samo propojení povodí.

Studie navazují na strategický dokument vlády s názvem Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR na období 2023-2027, který uvádí jako jedno z možných opatření převody vody mezi povodími Dyje a Dunaje. Studie vycházejí ze stávajících dostupných dat k současným i budoucím klimatickým podmínkám, a proto je do budoucna nutné je pravidelně aktualizovat a doplňovat i o výsledky z rakouské strany.

