Studie: Propojení povodí Dunaje a Dyje může pomoci řešit sucho na jihu Moravy
"Studie zhodnotila propojení těchto řek jako potenciálně možné řešení v případě dodržení nutných opatření. Máme tedy prvotní informace o současném stavu a možných způsobech řešení a nyní se musíme zaměřit na jednotlivé dílčí oblasti a dále je rozpracovat. I nadále chceme spolupracovat a diskutovat na úrovni bilaterální česko-rakouské komise a aktualizovat výsledky se studií rakouské strany," dodal Hladík.
Zásadní výstupy z jednotlivých studií zahrnují oblasti klimatologie, hydrologie, biologie a legislativy. Studie měly za cíl zhodnotit limity a rizika, konkrétní technická řešení však nebyla v tuto chvíli hodnocena.
Podle studie by odběr vody z Dunaje nepředstavoval zásadní riziko pro povodí Dyje, nutné je však řešit možné zhoršení kvality vody na rakouské straně a riziko šíření nepůvodních druhů. Pro kvalitu vody ani stav vodních útvarů v Česku nepředstavuje uvažovaný projekt významnější problém, pokud budou zohledněna preventivní opatření. Zároveň se ale ukazuje, že řešení sucha na jihu Moravy si vyžádá širší balík adaptačních kroků, nejen samo propojení povodí.
Studie navazují na strategický dokument vlády s názvem Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR na období 2023-2027, který uvádí jako jedno z možných opatření převody vody mezi povodími Dyje a Dunaje. Studie vycházejí ze stávajících dostupných dat k současným i budoucím klimatickým podmínkám, a proto je do budoucna nutné je pravidelně aktualizovat a doplňovat i o výsledky z rakouské strany.
reklama