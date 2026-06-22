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Ministr životního prostředí Červený opravil majetkové přiznání a zaplatil pokutu

22.6.2026 19:44 (ČTK)
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) po jednání s nymburským městským úřadem obratem podal opravné oznámení o majetkovém přiznání do Centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů. Současně také uhradil uloženou pokutu ve výši 7500 korun, sdělil Červený ČTK prostřednictvím zástupkyně mluvčí resortu Kateřiny Pacíkové. Své pochybení připustil.
 
Deník Mladá fronta Dnes (MfD) v dubnu upozornil na to, že Červený neuvedl ve vstupním oznámení majetku mimo jiné spoluvlastnictví domu, který později převedl na manželku. Hrozila mu proto pokuta až 50 000 korun v případě prokázaní zjevné nepřesnosti, neúplnosti nebo nepravdivosti údajů v oznámení o majetku. Ministerstvo spravedlnosti v květnu postoupilo přestupkovému orgánu majetkové přiznání Červeného.

"V daném případě došlo z mé strany k nesprávnému výkladu jedné procesní skutečnosti. Chybně jsem vycházel z předpokladu, že rozhodným obdobím je datum nabytí funkce, nikoliv datum podání oznámení. Jakmile jsem byl na tuto skutečnost upozorněn, vše jsem bezodkladně napravil," uvedl Červený. Dodal, že také před termínem podal řádné průběžné oznámení za rok 2025.

Podle ministerstva spravedlnosti se veškerý oznamovaný majetek, činnosti a závazky musejí vztahovat ke dni předcházejícímu tomu, než veřejný funkcionář vstoupil do funkce, tedy byl jmenován nebo zvolen.

Poslancem se stal Červený loni 4. října. MfD napsala, že zhruba měsíc po zvolení do Sněmovny uzavřel s manželkou dohodu o vypořádání společného jmění. Podle ní se stala Červená výlučným vlastníkem domu se zahradou ve středočeských Bobnicích za 11,4 milionu korun, dále dvou účtů v bankách a auta. Nově zvolenému poslanci zůstaly účty u několika bank, podíl ve firmě, která natáčela podcasty, a hypotéka 2,6 milionu korun. K domu získal bezúplatné doživotní užívací právo. Podíl ve firmě pak Červený prodal kvůli možnému střetu zájmů před únorovým jmenováním ministrem, podle MfD ale ani tuto skutečnost neuvedl v novém oznámení.

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