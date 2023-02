Mluvčí správy NP: Zásah u Edmundovy soutěsky je po požáru nevyhnutelný

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Prudké stráně, které se tyčí nad Edmundovou soutěskou, jedním z největších turistických lákadel národního parku České Švýcarsko, jsou plné spadaných stromů. Některé jsou polámané, jiné pokáceli dřevorubci při sanačních pracích. Dřeviny, které stojí, jsou mnohdy ohořelé a podle mluvčího správy parku Tomáše Salova budou muset také k zemi. Nebezpečí však podle něj mohou představovat na první pohled zdraví jedinci, mohou mít po loňském požáru narušený kořenový systém. Salov ČTK řekl, že i přes těžko dostupný terén a obrovské poškození je zásah nevyhnutelný.

Bezpečné nejsou ani skály, které lemují říčku Kamenici. Už dřív se proto rozhodlo, že se letos lodičky s výletníky po vodní cestě plavit nebudou. Pokud by se nechalo okolí soutěsky bez zásahu, hrozí pád stromů do plavební dráhy. To může představovat nebezpečí také při povodních, řekl Salov.

"Vidíme velké množství ohořelých stromů, které mohou kdykoliv začít padat," řekl nad pravým břehem Salov a ukázal směrem k jednomu ze smrků, který se zlomil v půli. Zachytila ho koruna přeživší borovice. "Pokud by se zlomil buk hned vedle, tak už by ten kmen dopadl až dolů do plavební dráhy," upozornil mluvčí. Na stráních jsou ještě skalní bloky, některé viditelně poškozené.

"Díváme se na jeden velice obtížně řešitelný problém," poznamenal Salov. Například lezci podle něj nemohou spoléhat na jištění v podobě poškozených stromů. Přístup do svahů je obtížný už sám o sobě, tudíž se nedá do oblasti dopravit ani těžká technika. Část stromů by se podle Salova dala shodit do plavební dráhy, buky jsou ale příliš těžké a dopadly by na dno, proto existuje předpoklad, že na pomoc přiletí vrtulník.

"Problematika nad Edmundovo soutěskou nemá jednoduché řešení," uvedl mluvčí. "Pokud by se to tu ponechalo úplně bez zásahu, tak bych si dovolil tvrdit, že by tu soutěsku nebylo možné otevřít nikdy. Zásah pro otevření soutěsky nejspíš bude nevyhnutelný," řekl Salov a doplnil, že svou roli hraje také čas. "Po čase se ukáže, co je opravdu nestabilní a co naopak přežilo," podotkl. Těžaři se však vypraví nad Edmundovu soutěsku už v příštích dnech, aby nad horním přístavištěm odtěžili stromy poškozené kůrovcem.

Další práce čeká pracovníky naproti penzionu Klepáč ve Hřensku. Nad autobusovou zastávkou je skála, jejíž vrchol loni v létě také zachvátily plameny. "V minulém týdnu jsme tam zahájili bezpečnostní těžbu, protože na té zastávce stojí skupinky třeba 30 i 40 lidí, takže ohořelé stromy je tam potřeba odstranit," řekl Salov. Práce ale zkomplikovaly větší kameny, které budou muset prověřit geologové. Těžaři se obávali, že se mohou balvany uvolnit. "Těžařská firma odmítla potom v těžbě pokračovat," řekl mluvčí. Včera přijeli hřbety skalních útvarů zkontrolovat pracovníci z firmy Nejvýš, která se specializuje na výškové práce. V národním parku už například odstraňovali uvolněný balvan nad cestou k Pravčické bráně.

Pravčická brána je přístupná po stezce od Tří Pramenů od 1. října loňského roku. Kvůli bezpečnostním těžbám byla přístupná pouze o víkendech. Práce podle Salova v minulém týdnu skončily. Upozornil, že Gabrielina stezka zůstane letos zavřená. Alternativní trasa by měla vést po Mlýnské cestě, kde bude nutné také několik stromů odtěžit. Na Divokou soutěsku se lidé dostanou s osady Mezná.

Správa parku se připravuje na nadcházející požárovou sezonu. V současnosti může park kontrolovat šest strážců a několik dobrovolníků. Správa parku vznesla požadavek na ministerstvo životního prostředí, aby se počet strážců zvýšil na 16. "Zvažujeme i technická opatření. Hledáme technologie, jak mít třeba někde stacionární kamery s infračerveným viděním pro určování, jestli třeba někde nehoří," dodal mluvčí.

Hořet začalo v národním parku loni 24. července. Požár se rozšířil na 1060 hektarů a na jeho uhašení se podílelo 6000 hasičů. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.

reklama