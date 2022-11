Modernizaci odstavené spalovny v Rybitví lidé odmítli, areál už není na prodej

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice

Projekt modernizace spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic včera vyvolával u veřejnosti silné emoce. Na veřejném projednání záměru v centru Ideon projekt opětovně odmítli zástupci kraje, měst, obcí i obyvatelé. Byly tam desítky lidí. Firma AVE CZ se snaží obnovit zařízení mnoho let. Odstavený areál prodat nyní nechce. Podle jednatele a výkonného ředitele AVE CZ Aleše Hampla spalovna pro firmu nyní nabývá na hodnotě."Čas trhl oponou. Legislativa vede k odklonu od skládek. Spalovna pro nás nabývá na hodnotě, zvlášť v místě, kde je takové množství odpadu," řekl Hampl. Jednání o možném odkupu odstaveného areálu už podle Hampla možná nejsou. Pardubice jednaly o odkupu s firmou v roce 2017, zastupitelé nakonec 35 milionů korun odmítli zaplatit.

Firma chce spalovat až 20 000 tun průmyslových a nemocničních odpadů za rok, což představuje 7500 provozních hodin ročně. Zařízení má mít podle společnosti nejmodernější technologie. "Spalovna pomůže regionu nejen s odstraněním nebezpečného odpadu, včetně toho zdravotnického z nemocnic či domovů pro seniory, ale také s výrobou elektrické energie," uvedl Hampl.

Moderátor debaty opakovaně prosil přítomné o klid. Souhlasný potlesk čekal mluvčí samospráv, kteří předkládali negativní stanoviska proti záměru. Jejich projevy byly hlasité, emočně podbarvené. Zástupci investora v obecenstvu podporovatele neměli. "Mám pocit, že je veřejné projednání hodně emotivní. Všechny názory budete moci uplatnit," uklidňoval přítomné Václav Obluk, který má na starosti zpracování posudku.

Spalovna je odstavená od roku 2004, v roce 2006 ji od chemičky Synthesia koupila firma AVE CZ, od té doby se snaží o modernizaci areálu. Záměr od začátku odmítají samosprávy, spolky i jednotlivci. Spalovna je pro Pardubice nepřípustná a opakuje to ve všech vyjádřeních. Je nutné zohlednit kumulativní vlivy, spalovna by nebyla jediný znečišťovatel, řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča. "Benzopyren je rakovinotvorná látka. S dalšími znečišťovateli budou limity překračovány častěji a to není přípustné," dodal Míča.

Kvůli spalovně se veřejné projednání konalo potřetí. Společnost zpracovala aktualizované posouzení vlivů na veřejné zdraví, měření hluku, prověřila dopravní napojení či upřesnila spádovou oblast odpadů. Jednou z dotčených obcí je Rybitví, kde se odstavené zařízení nachází. Má zpracovanou vlastní studii dopravního zatížení. "Ke spalovně vede jediná komunikace, dá se vyřešit její špatný technický stav, její šíře se vyřešit nedá. Silnice je příliš úzká, aby tam jezdila auta s nebezpečným odpadem," uvedla starostka Rybitví Eva Šmeralová (Pro Rybitví).

