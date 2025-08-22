https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/moravskoslezske-prehrady-jsou-naplneny-na-72-az-99-procent-reky-se-blizi-suchu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Moravskoslezské přehrady jsou naplněny na 72 až 99 procent, řeky se blíží suchu

22.8.2025 20:05 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Přehrady v Moravskoslezském kraji jsou nyní naplněny v rozmezí od 72 do 99 procent. Průtoky v některých řekách, včetně Odry či Ostravice, už však dosáhly limitů sucha, sdělila mluvčí státního podniku Povodí Odry Šárka Vlčková. Firma je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně Olomouckého kraje.
 
Na vodních tocích i přehradách se podle ní projevilo, že v létě v regionu pršelo velmi málo a převážně v bouřkách. "Zásobování pitnou i průmyslovou vodou je zajištěno a v současné době není nutné přijímat žádná omezení," uvedla mluvčí.

Z přehrad podle ní odtéká více vody, než je minimum potřebné pro život ryb a dalších vodních organismů v řekách pod nimi. "Na některých tocích (Moravice, Odra, Ostravice, Olše) však byly dosaženy limity sucha. V příštím týdnu proto podnik Povodí Odry provede kontroly, zda jsou dodržovány manipulační řády při drobných odběrech vody," uvedla Vlčková.

Prioritou pro podnik zůstává zajištění pitné vody. Koncem nadcházejícího víkendu proto bude Povodí Odry přepouštět vodu ze Slezské Harty do nádrže Kružberk, která patří k přehradám s aktuálně nejnižší naplněností.

"Na Slezské Hartě tak dojde ke snížení hladiny asi o 0,5 metru, zatímco hladina v Kružberku stoupne přibližně o dva metry," uvedla Vlčková. Na pokles hladiny ve Slezské Hartě budou muset reagovat provozovatelé, kteří mu budou muset přizpůsobit plavbu a také způsob kotvení mol a plavidel.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
