Moravskoslezské přehrady jsou naplněny na 72 až 99 procent, řeky se blíží suchu
Z přehrad podle ní odtéká více vody, než je minimum potřebné pro život ryb a dalších vodních organismů v řekách pod nimi. "Na některých tocích (Moravice, Odra, Ostravice, Olše) však byly dosaženy limity sucha. V příštím týdnu proto podnik Povodí Odry provede kontroly, zda jsou dodržovány manipulační řády při drobných odběrech vody," uvedla Vlčková.
Prioritou pro podnik zůstává zajištění pitné vody. Koncem nadcházejícího víkendu proto bude Povodí Odry přepouštět vodu ze Slezské Harty do nádrže Kružberk, která patří k přehradám s aktuálně nejnižší naplněností.
"Na Slezské Hartě tak dojde ke snížení hladiny asi o 0,5 metru, zatímco hladina v Kružberku stoupne přibližně o dva metry," uvedla Vlčková. Na pokles hladiny ve Slezské Hartě budou muset reagovat provozovatelé, kteří mu budou muset přizpůsobit plavbu a také způsob kotvení mol a plavidel.
