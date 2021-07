Moravskoslezský kraj čeká z EU víc než 18 miliard korun na rozvoj po těžbě uhlí

Pavel Hanzl 28.7.2021 12:26

"Chceme zajistit, aby byla spravedlivá, aby nikdo nezůstat pozadu. Musíme zajistit, aby energetická transformace nezpůsobila energetickou chudobu," slíbil Timmermans.

Pán je dost zlatoústý, já si myslím, že na to nemá nástroje.

Pokud by chtěl tohle zajistit, musel by být Český stát pod jurisdikcí Bruselu, musela by tu fungovat nějaká evrpská FBI, která by zatkla tuneláře a postavila je k soudu do Haagu nebo mimo dosah zkorupovaného babišistánu.

Pokud se ty peníze budou šéfovat jak doposud, dopadne to jak doposud.

