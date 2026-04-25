Moravskoslezský kraj podpoří výsadbu zeleně dvěma miliony korun
Dotační program navazuje na aktivity krajského projektu LIFE COALA, který se zaměřuje na zvyšování odolnosti vůči změně klimatu. Kraj dotační peníze nabízí podruhé. V předchozím kole podpořil 19 projektů téměř 2,6 miliony.
Zeleň se v regionu vysazovala v uplynulých dvou letech. Podél silnic a polních cest, ale i v ulicích přibyla zeleň například Odrách na Novojičínsku, Staříči na Frýdecko-Místecku, Pusté Polomi a Chlebičově na Opavsku nebo třeba v Bruntále.
"Krajské peníze mohou být použity nejen na sazenice, ale i na zeminu, hnojivo, kotvící prvky nebo bidla pro dravce. Mezi uznatelné náklady patří i úhrada prací spojených s výsadbou, od hloubení jam, terénních úprav až po výchovný řez," doplnil Staněk.
Vysazované dřeviny ale musí odpovídat charakteru lokality a nesmí se jednat o invazivní druhy. O dotace bude možné žádat od 25. května do 29. června. Získat lze podporu od 50 000 až do 150 000 korun. U žadatelů není vyžadována finanční spoluúčast. Podrobnější informace a podmínky dotačního programu jsou k dispozici na stránkách kraje.
