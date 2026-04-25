https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ostrava-investuje-sest-milionu-korun-do-ekologickych-projektu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ostrava investuje šest milionů korun do ekologických projektů

25.4.2026 19:48 | OSTRAVA (ČTK)
Ostravice v Ostravě
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Lukáš Mižoch / Wikimedia Commons
Město Ostrava investuje do ekologických projektů z Fondu životního prostředí téměř šest milionů korun. Dotace pomůže revitalizaci veřejných prostor, kde přibudou další stromy či květiny. Lidé budou moci odpočívat v přírodě také díky zpřístupnění území kolem rybníku v městské části Radvanice. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
 
"Finance fondu letos pomohou širokému spektru projektů, které vzniknou v obvodech Petřkovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, ale pomohou i k uspořádání konference Urbanscapes 2026 či výrobě dokumentárního filmu o práci českého ochránce přírody Františka Příbrského," uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Městský obvod Pustkovec peníze využije na zlepšení péče o zeleň v místech s hustou stromovou výsadbou a také k mulčování. Z fondu dostane 400 000 korun. "Víc jak 460 000 korun může využít městský obvod Petřkovice k vegetačním úpravám okolí bytového domu, kde je zamýšlena revitalizace zeleně ve svahu, odstranění náletových dřevin a následně nová výsadba šesti stromů, 17 keřů a 506 půdopokryvných rostlin," uvedl Boháč. Vznikne i stromořadí ze sakur.

V Radvanicích a Bartovicích chce obvod založit květnaté louky. Ostrava na novou vegetaci přispěje částkou přesahující 1,1 milion korun. Obvod navíc připravuje revitalizaci rybníku Volný, který chce lépe zpřístupnit veřejnosti.

"Projekt je zpracován v duchu modrozelené infrastruktury, řeší síť vodních a zelených prvků, kombinovaných s přírodě blízkými opatřeními, vybudovány budou i nezpevněné pěšiny. Výsledkem bude zlepšení mikroklimatu, posíleno bude zadržování vody v krajině i podpořena biodiverzita," řekla mluvčí. Na úpravy bude směřovat 3,4 milionu korun.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist