Podnik Diamo jedná s OKK Koksovnami o pozemcích na haldě Heřmanice v Ostravě
Diamo, které má na starosti zahlazování následků hornické činnosti, provozuje odval od roku 2002. Donedávna tam plánovalo vybudovat ochranný sarkofág, který měl stát minimálně 2,3 miliardy korun a pokrýt asi 30 procent území haldy. Letos v březnu se ale zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Diama, města Ostravy či Moravskoslezského kraje dohodli, že sarkofág se stavět nebude a sanace haldy bude pokračovat zejména budováním vzdušných oddělovacích stěn.
"Ten nápad se sarkofágem, který měl stát, nevím, dvě - tři miliardy, je samozřejmě nesmyslný. Takže je tady nějaký postup, který by měl být podstatně levnější. Ale my v této chvíli nechceme mluvit do detailu, protože tady nejsou vypořádané vztahy s vlastníky pozemků. Tady to má složitou historii, desítky let v podstatě to nikdo neřešil," řekl dnes Babiš.
Uvedl, že Diamo musí pokračovat v jednání. "Doufejme, že tihle vlastníci budou rozumní a budou mít zájem to vyřešit i samozřejmě v zájmu všech občanů, kteří tady žijí a kteří to sledují dlouho. Myslíme si, že to řešení je nejlepší a nejlevnější," řekl premiér.
Kašpar řekl, že si s vlastníky zatím ujasnili vstupy na pozemek. "Čekají nás další jednání s Koksovnami. V této fázi jsme na začátku. Máme nějaký směr," řekl ředitel.
Uvedl, že oddělovací vzdušné stěny by měly lokalizovat termicky aktivní část haldy a oddělit ji od té neaktivní. "Ale klíčová stěna B je stále na pozemcích Koksoven. To je ta věc, která nás zatím stále brzdí," řekl Kašpar. Dodal, že Diamo od Koksoven nemá souhlas s tímto projektem, stále k tomu mají výhrady.
"Jednáme. Nicméně pořád trváme na tom, že by bylo dobré zaprvé uvést do pořádku oddělovací stěnu A, která už tam je," řekl mluvčí Koksoven.
Kašpar odpoledne na setkání s obyvateli Heřmanic uvedl, že jednou z variant dalšího postupu je i vyvlastnění pozemků. To ale nyní není možné. Diamo by muselo vyvlastňovat ve veřejném zájmu, na což potřebuje změnu územního plánu. "O změnu jsme požádali. Nyní se projednává. Jakmile bude schválena, budeme moci zahájit vyvlastnění," uvedl. Diamo vlastní 49 procent pozemků haldy. Zbytek vlastní OKK. Pro stavbu stěn potřebuje státní podnik jen zlomek těchto pozemků.
Náměstek ostravského primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu) řekl ČTK, že pro město je důležité, že se dnes potvrdilo, že sarkofág, se kterým město nesouhlasilo, nebude. "Potvrdil to premiér i ministr průmyslu. Nesmyslný sarkofág za tři miliardy nebude, ten by zatěžoval okolí a občany více. Budeme pokračovat ve vzdušných stěnách. Myslím si, že ale stojí ještě před Diamem velká administrativní cesta, a je otázkou, jestli z hlediska své historie je to vůbec schopno zvládnout," řekl Boháč.
reklama