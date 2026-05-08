Ostrava upravuje území u řeky Lučiny

8.5.2026 18:34 | OSTRAVA (ČTK)
Foto | Lukáš Kaboň / Magistrát města Ostravy
Původně nepřístupné území kolem řeky Lučiny v ostravském obvodě Radvanice a Bartovice se proměňuje na přírodní promenádu. Na pěti místech budou mít návštěvníci přístup přímo k řece. Ojedinělým prvkem areálu bude solanková gradovna, která funguje jako venkovní solní jeskyně a nabídne mikroklima podobné mořskému. Novinářům to řekl náměstek primátora pro životní prostředí a starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Náklady na úpravu úseku o délce téměř 800 metrů budou zhruba 35 milionů korun.
 
"Areál vzniká v místě, které bylo mnoho let nedostupné. Byly tady invazivní rostliny a nedostupné břehy. Rozhodli jsme se revitalizovat úsek mezi kruhovými objezdy v podstatě v centru obvodu. Cílem bylo otevřít lidem řeku Lučinu," uvedl Boháč.

Po dokončení budou návštěvníci moci využívat mola, terasy, odpočinková místa i nové herní a relaxační prvky z přírodních materiálů. "Místem prochází i cyklostezka, která navazuje na cyklostezku vedoucí směrem do centra Ostravy a na druhou stranu do Havířova. Vybudovány budou také chodníky z mlatových povrchů, které lépe zadržují vodu," podotkl Boháč.

V oblasti přibudou traviny, záhony trvalek i stromy. Vysazeno bude přes 10 000 rostlin, 49 listnatých stromů a přes 1700 keřů. Novou podobu prostoru navrhly architektky a krajinářky Magda Cigánková Fialová a Petra Lindovská.

"Když jsme tady dělaly původní průzkum, ocitly jsme se ve čtyřmetrovém porostu invazivních dřevin. Proběhl tady opravdu velký biologický a entomologický průzkum, i průzkum na netopýry a savce. Na základě toho jsme musely spolupracovat i s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Hledaly jsme možnosti, aby to, co tady tvoříme, nepoškodilo živočichy," řekla Cigánková Fialová.

V areálu budou především přírodní prvky, zachovány zůstaly i některé pokácené stromy, které budou sloužit jako broukoviště. Použité propustné materiály umožní lepší zadržování vody v krajině, která má spolu se zelení pomoci snižovat teplotu v oblasti. V místě budou také budky pro ptáky a netopýry.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
