Ostrava upravuje území u řeky Lučiny
Po dokončení budou návštěvníci moci využívat mola, terasy, odpočinková místa i nové herní a relaxační prvky z přírodních materiálů. "Místem prochází i cyklostezka, která navazuje na cyklostezku vedoucí směrem do centra Ostravy a na druhou stranu do Havířova. Vybudovány budou také chodníky z mlatových povrchů, které lépe zadržují vodu," podotkl Boháč.
V oblasti přibudou traviny, záhony trvalek i stromy. Vysazeno bude přes 10 000 rostlin, 49 listnatých stromů a přes 1700 keřů. Novou podobu prostoru navrhly architektky a krajinářky Magda Cigánková Fialová a Petra Lindovská.
"Když jsme tady dělaly původní průzkum, ocitly jsme se ve čtyřmetrovém porostu invazivních dřevin. Proběhl tady opravdu velký biologický a entomologický průzkum, i průzkum na netopýry a savce. Na základě toho jsme musely spolupracovat i s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Hledaly jsme možnosti, aby to, co tady tvoříme, nepoškodilo živočichy," řekla Cigánková Fialová.
V areálu budou především přírodní prvky, zachovány zůstaly i některé pokácené stromy, které budou sloužit jako broukoviště. Použité propustné materiály umožní lepší zadržování vody v krajině, která má spolu se zelení pomoci snižovat teplotu v oblasti. V místě budou také budky pro ptáky a netopýry.
