Moře u Nizozemska se může do roku 2100 zvednout až o dva metry

Lukas B. 26.10.2021 13:49 Reaguje na Richard Vacek

přesně tak. hladina moře je na planetě "znivelizovaná" do toho (téměř) trojosého elipsoidu, a bude-li stoupat hladina, tak všude stejně. no a někde pevnina klesá a jinde se pevnina zvedá. ve skandinávii holt budou muset prodlužovat mola (aby lodě nedrhli břichem o dno), v nizozemí budou hot muset zvedat hráze.



tím samozřejmě nepopírám, že z lokálního pohledu nizozemců je to průšvih a že by se jim na první dobrou líbil glaciál a pokles hladiny o plusmínus 200 metrů. průšvih bude, že jim tulipány mimo skleník nevyrostou.

