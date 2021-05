Mořská akvária v Zoo Hodonín nově osídlili chrochtal a bodloci

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Francois Libert / Flickr Novými obyvateli mořských akvárií jsou bodlok dvouskvrnný, bodlok fialový (na fotografii) a chrochtal pruhovaný. Nové rybky ale návštěvníci zatím z důvodu uzavření vnitřních prostor zoologických zahrad neuvidí.

V mořských akváriích v Zoo Hodonín se zabydlují nové ryby, jde o dva druhy bodloků či chrochtala pruhovaného. Na svět přišla i další mláďata, například chameleoni jemenští, uvedla mluvčí zahrady Marie Blahová.

Novými obyvateli mořských akvárií jsou bodlok dvouskvrnný, bodlok fialový a chrochtal pruhovaný. Nové rybky ale návštěvníci zatím z důvodu uzavření vnitřních prostor zoologických zahrad neuvidí, stejně jako dva nové druhy pralesniček – azurové a harlekýn. Žáby zoo získala výměnou za jiný zvířecí druh ze slovenské Zoo Bojnice, jsou v pavilonu "nového šelmince".

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÉ OBYVATELE AKVÁRIÍ! 👍bodlok dvouskvrnný (Ctenochaetus binotatus) 👍bodlok fialový (Zebrasoma xanthurum) 👍chrochtal pruhovaný (Plectorhinchus diagrammus) Foto Josef Petrica Zveřejnil(a) Zoologická zahrada Hodonín dne Středa 28. dubna 2021

Minulý týden se v zázemí veterinární místnosti zoo začali líhnout malí chameleoni jemenští. Ve čtvrtek 22. dubna se v inkubátoru objevil první jedinec a do dnešního dne je jich 30. "Jedná se o snůšku od jedné samice a číslo ještě nebude konečné," uvedla chovatelka terarijních a akvarijních živočichů Michaela Nejezchlebová. Celkový počet snesených vajíček byl totiž okolo 60 kusů. "Ty byly do líhně umístěny po nakladení a zůstávají zde až do vylíhnutí, což trvá i několik měsíců," doplnila Nejezchlebová. Většina mláďat ve stáří minimálně dvou měsíců poputuje k soukromým chovatelům.

Malých chameleonů jemenských (Chamaeleo calyptratus), kteří se začali líhnout minulý týden, opět přibylo! V pondělí jich... Zveřejnil(a) Zoologická zahrada Hodonín dne Čtvrtek 29. dubna 2021

Změna je i u zeber. Začátkem týdne dali chovatelé dohromady kobyly zebry Chapmanovy se samcem, kterého zoo loni přivezla z Berlína. "Již v době, kdy k nám přijel, byly dvě samice březí, proto jsme spojení stáda odložili, aby měla zvířata dostatek času si na sebe zvyknout. Předčasným spojením by totiž samec mohl ohrozit nenarozená hříbata," uvedla zooložka Zdenka Vavrysová. Samec byl už dříve spojený s nebřezí kobylou a další dvě březí zebry až doteď obývaly sousední výběh. Zvířata měla po celou dobu vzájemný vizuální kontakt a měla tak dostatek času si na sebe zvyknout.

Hodonínská zahrada patří v Unii českých a slovenských zoo k těm nejmenším. Loni ji navštívilo nejméně lidí za posledních sedm let, přišlo zhruba 146.000 návštěvníků, meziročně asi o 50.000 méně. Zahrada byla stejně jako ostatní kvůli protiepidemickým opatřením opakovaně uzavřena. Letos poprvé otevřela 12. dubna, vnitřní expozice ale zůstávají uzavřené.

